Стал известен еще один претендент на пост главы Республики Алтай

Новости 06.06.2019 15:15 134

Кандидатом на пост губернатора Республики Алтай от «Парнас» может стать Мерген Теркин, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Мерген Теркин – один из лидеров религиозного движения «Каракольской инициативной группы», запрещенной в прошлом году Онгудайским районным судом. Как пояснялось в прокурорском заявлении, среди целей движения были: ликвидация буддийских организаций, сокращение количества православных храмов, часовен, поклонных крестов, а в идеале – полное очищение от них Республики Алтай».

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Помимо выдвижения на пост губернатора республики Мерген Теркин также станет кандидатом на выборах в ее Госсобрание – вторым номером в партийном списке, сразу после члена федерального политсовета партии Сергея Михайлова.

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кроме Теркина будут участвовать врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин, Виктор Ромашкин – руководитель фракции КПРФ в Госсобрании республики, а также член политсовета республиканского реготделения «Единой России» Вечеслав Кыдатов.