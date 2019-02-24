О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Стал известен еще один претендент на пост главы Республики Алтай

Новости
134
0

Кандидатом на пост губернатора Республики Алтай от «Парнас» может стать Мерген Теркин, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Мерген Теркин – один из лидеров религиозного движения «Каракольской инициативной группы», запрещенной в прошлом году Онгудайским районным судом. Как пояснялось в прокурорском заявлении, среди целей движения были: ликвидация буддийских организаций, сокращение количества православных храмов, часовен, поклонных крестов, а в идеале – полное очищение от них Республики Алтай».

Алтайская религиозная организация официально признана экстремистской

Алтайская религиозная организация официально признана экстремистской

Новости

Цель приверженцев Белой веры - полное избавление Горного Алтая от буддизма, считают правоохранители

517

Помимо выдвижения на пост губернатора республики Мерген Теркин также станет кандидатом на выборах в ее Госсобрание – вторым номером в партийном списке, сразу после члена федерального политсовета партии Сергея Михайлова.

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кроме Теркина будут участвовать врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин, Виктор Ромашкин – руководитель фракции КПРФ в Госсобрании республики, а также член политсовета республиканского реготделения «Единой России» Вечеслав Кыдатов.

75/25: единороссы поменяли «правила игры» на выборах в Эл Курултай

75/25: единороссы поменяли «правила игры» на выборах в Эл Курултай

Новости

Госсобрание Республики Алтай внесло изменения в закон о выборах депутатов

1494

Автор: Политсиб.ру