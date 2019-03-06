75/25: единороссы поменяли «правила игры» на выборах в Эл Курултай

Новости 06.03.2019 12:45 1032

Госсобрание Республики Алтай внесло изменения в закон о выборах депутатов. Так, вместо процентного соотношения 50/50 пропорция между одномандатниками и списочниками теперь составляет 75/25, сообщили «Новости Горного Алтая».

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Всего в Госсобрании состоит 41 депутат. Если раньше число депутатов, избранных по спискам политических партий, составляло 21, то уже в новом созыве списочников останется 11. Число одномандатников, наоборот, увеличится с нынешних 20 до 30.

Инициаторами внесения поправок в действующий закон стала «Единая Россия». Председатель комитета по местному самоуправлению и правопорядку Виктор Хабаров, представляя законопроект, отметил, что благодаря этому парламент станет ближе к народу, усилится обратная связь с избирателями.

Ранее «Политсибру» сообщал, что четыре фракции Госсобрания, а именно КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Патриоты России», выступили против внесения поправок. По их мнению, лишь представители «Единой России» в условиях использования административного ресурса могут победить на одномандатных округах.

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Лидеры оппозиционных фракций Виктор Ромашкин, Александр Груздев, Юрий Орехов, Геннадий Сумин отказались голосовать за этот закон.

«Законопроект готовился втайне, кулуарно, он принимается в интересах только одной партии», - отметил Геннадий Сумин.

В итоге, законопроект поддержали вице-спикер Михаил Терехов, депутаты Айдар Тазрашев и Рашид Атажанов, а также глава региона Александр Бердников. Большинство депутатов поддержали закон. За внесение поправок в первом чтении проголосовали 28 парламентариев, восемь были против, двое воздержались. В окончательном чтении 28 народных избранников были за, семь – против, двое воздержались, а еще один депутат не голосовал.

По новым правилам выборы в Эл Курултай пройдут 8 сентября 2019 года.