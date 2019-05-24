СГК досрочно вернула горячую воду 250 домам в Барнауле. Карта

Сегодня, 3 июня, в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании энергетики продолжили частичный запуск горячего водоснабжения потребителям после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность.
Сегодня ресурс в полном объеме получат жители 242 многоквартирных домов, 9 корпусов детского сада, 5 школ, поликлиника и административные здания. На участках тепловых сетей, рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу горячей воды.
Запуск начали на 12 дней раньше, чем планировалось
Список домов, где горячая вода появилась или появится уже в ближайшие часы, можно увидеть на карте. Этот список будет пополнятся ежедневно по мере устранения повреждений и завершению работ. Мониторинг запуска можно наблюдать на ресурсах СГК в соцсетях и на официальном информационном портале. Окончательный срок подачи горячей воды по контуру ТЭЦ-3 — 5 июня.
Весь ремонтный персонал теплотранспортного предприятия выведен на устранение повреждений на теплосетях. Работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды. На сегодняшний день их осталось 10. Всего же в результате испытаний на тепловых сетях выявили 218 повреждения.