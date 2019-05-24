СГК досрочно вернула горячую воду 250 домам в Барнауле. Карта

Новости 03.06.2019 17:20 154

Сегодня, 3 июня, в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании энергетики продолжили частичный запуск горячего водоснабжения потребителям после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность.

Сегодня ресурс в полном объеме получат жители 242 многоквартирных домов, 9 корпусов детского сада, 5 школ, поликлиника и административные здания. На участках тепловых сетей, рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу горячей воды.

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Список домов, где горячая вода появилась или появится уже в ближайшие часы, можно увидеть на карте. Этот список будет пополнятся ежедневно по мере устранения повреждений и завершению работ. Мониторинг запуска можно наблюдать на ресурсах СГК в соцсетях и на официальном информационном портале. Окончательный срок подачи горячей воды по контуру ТЭЦ-3 — 5 июня.

Всего от ТЭЦ-3 в Барнауле горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.

Весь ремонтный персонал теплотранспортного предприятия выведен на устранение повреждений на теплосетях. Работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды. На сегодняшний день их осталось 10. Всего же в результате испытаний на тепловых сетях выявили 218 повреждения.