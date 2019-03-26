Барнаульцам возвращают горячую воду раньше срока

Новости 24.05.2019 13:35 181

Барнаульские энергетики частично возобновляют подачу горячей воды потребителям по контуру ТЭЦ-3. При этом ремонтная кампания на теплосетях будет продолжаться вплоть до 5 июня включительно. Таким образом, запуск горячей воды начали на 12 дней раньше заявленного срока.

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По данным СГК, ресурс в полном объеме получат жители 11 многоквартирных домов, 2 корпусов детского сада и административные здания. К концу дня горячая вода появится еще в нескольких зданиях и в больничном комплексе, который расположен в границах улиц Малахова, Юрина и Гущина.

Между тем в компании предоставили список домов, где горячая вода появилась или появится уже в ближайшие часы. Этот список будет пополняться по мере устранения повреждений и завершения работ.

«Все работы идут с некоторым опережением графика несмотря на большое количество и сложность обнаруженных в результате проведенных испытаний повреждений. Весь ремонтный персонал теплотранспортного предприятия выведен на устранение повреждений на теплосетях», - прокомментировали в СГК.

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В приоритетном порядке ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды. На сегодняшний день их осталось 64. Всего же в результате испытаний на тепловых сетях выявили 184 повреждения.

Всего от ТЭЦ-3 в Барнауле горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.