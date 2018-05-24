«Нескорая помощь»: жители алтайского села требуют вернуть ФАП, закрытый в 2010 году

Крупный митинг прошел в Республике Алтай в селе Карлушка, передает телеграм-канал «Кукушка ГАРА». На акцию вышло неожиданно много людей – около 100 жителей при численности населения Карлушки менее 450 человек. Основным требованием стало возрождение в селе фельдшерско-акушерского пункта, закрытого в 2010 году.
Как рассказали корреспонденту «Политсибру» в республиканском отделении КПРФ (по некоторым данным, являлось организатором протестной акции), ФАП в Карлушке был закрыт в 2010 году за несоответствие нормам СанПиН. С тех пор местные жители пользуются услугами поликлиники, расположенной в селе Майма в 3,5 км от Карлушки. Расстояние хоть и кажется небольшим, однако добираться до поликлиники приходится с пересадкой – на двух автобусах. Кроме того, иногда назначенное лечение подразумевает ежедневные процедуры (например, уколы), посещать которые жителям становится очень трудно. Особо представитель КПРФ отметил, что из 431 жителя Карлушки 80 человек – это дети, поэтому присутствие педиатра на селе – острая насущная необходимость.
Также собеседник сослался на постановление Министерства здравоохранения о том, что в населенных пунктах, в которых проживает более 300 человек, должен иметься ФАП. На вопрос, не является ли организатором митинга КПРФ, он ответил отрицательно, сообщив, что инициаторами являлись граждане.
Между тем митинг в Карлушке так и не посетил глава Майминского района Роман Птицин. На мероприятие пришли министр здравоохранения Республики Алтай Андрей Макин и главврач районной больницы Сергей Коваленко, рассказавшие о нормативах, согласно которым обустройство ФАПа невозможно, а также указавшие, что на это не выделено ни средств, ни земли.
Однако, в реготделении КПРФ рассказали, что еще несколько лет назад предприниматель Нина Воробьева обратилась к главе района Олегу Кулигину с инициативой строительства ФАПа на собственные средства. Воробьева построила магазин, гостиницу и здание для ФАПа площадью около 120 кв. м. Однако следующий глава инициативу не поддержал и создание ФАПа забуксовало. Тем не менее, помещение есть и в реготделении КПРФ считают, что его можно использовать.
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Обращения к районному главврачу, а также в Минздрав, к губернатору и к полпреду результата не дали. Резолюцией митинга принято решение обратиться в прокуратуру, правительство Республики Алтай, к врио губернатора, а также к президенту РФ.
Комментариев от Минздрава республики и главврача ЦРБ на момент публикации получить не удалось. На вопросы «Политсибру» ответил глава Майминского сельского поселения Сергей Шеверев. Именно к данной административно-территориальной единице относится село Карлушка.
«Строительство ФАПа поддерживаю, но в чем там заключаются препятствия, не знаю - это за рамками моих полномочий. А насчет того, был ли у мероприятия политический подтекст... Судя по лозунгам, которые там звучали и плакатам, с которыми вышли граждане, такой подтекст, наверное, имел место, хотя сам я считаю, что это не очень правильно», - сказал Шеверев.