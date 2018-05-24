«Нескорая помощь»: жители алтайского села требуют вернуть ФАП, закрытый в 2010 году

Новости 03.06.2019 13:10 246

Крупный митинг прошел в Республике Алтай в селе Карлушка, передает телеграм-канал «Кукушка ГАРА». На акцию вышло неожиданно много людей – около 100 жителей при численности населения Карлушки менее 450 человек. Основным требованием стало возрождение в селе фельдшерско-акушерского пункта, закрытого в 2010 году.

Как рассказали корреспонденту «Политсибру» в республиканском отделении КПРФ (по некоторым данным, являлось организатором протестной акции), ФАП в Карлушке был закрыт в 2010 году за несоответствие нормам СанПиН. С тех пор местные жители пользуются услугами поликлиники, расположенной в селе Майма в 3,5 км от Карлушки. Расстояние хоть и кажется небольшим, однако добираться до поликлиники приходится с пересадкой – на двух автобусах. Кроме того, иногда назначенное лечение подразумевает ежедневные процедуры (например, уколы), посещать которые жителям становится очень трудно. Особо представитель КПРФ отметил, что из 431 жителя Карлушки 80 человек – это дети, поэтому присутствие педиатра на селе – острая насущная необходимость.

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Также собеседник сослался на постановление Министерства здравоохранения о том, что в населенных пунктах, в которых проживает более 300 человек, должен иметься ФАП. На вопрос, не является ли организатором митинга КПРФ, он ответил отрицательно, сообщив, что инициаторами являлись граждане.

Согласно приказу Минздрава РФ 2015 года об утверждении требований к размещению медицинских пунктов и организаций на селе, в поселениях с числом жителей от 300 до 1000 человек создаются ФАПы или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

Между тем митинг в Карлушке так и не посетил глава Майминского района Роман Птицин. На мероприятие пришли министр здравоохранения Республики Алтай Андрей Макин и главврач районной больницы Сергей Коваленко, рассказавшие о нормативах, согласно которым обустройство ФАПа невозможно, а также указавшие, что на это не выделено ни средств, ни земли.

Однако, в реготделении КПРФ рассказали, что еще несколько лет назад предприниматель Нина Воробьева обратилась к главе района Олегу Кулигину с инициативой строительства ФАПа на собственные средства. Воробьева построила магазин, гостиницу и здание для ФАПа площадью около 120 кв. м. Однако следующий глава инициативу не поддержал и создание ФАПа забуксовало. Тем не менее, помещение есть и в реготделении КПРФ считают, что его можно использовать.

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Обращения к районному главврачу, а также в Минздрав, к губернатору и к полпреду результата не дали. Резолюцией митинга принято решение обратиться в прокуратуру, правительство Республики Алтай, к врио губернатора, а также к президенту РФ.

Комментариев от Минздрава республики и главврача ЦРБ на момент публикации получить не удалось. На вопросы «Политсибру» ответил глава Майминского сельского поселения Сергей Шеверев. Именно к данной административно-территориальной единице относится село Карлушка.