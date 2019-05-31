В Новосибирске состоялся митинг против пенсионной реформы

Новости 31.05.2019 10:10 1378

30 мая в Новосибирске прошел митинг против пенсионной реформы и повышения НДС до 20%, сообщает «Тайга-инфо».

Сильный ливень оказался не помехой участникам, которых в Нарымском сквере собралось около 30 человек. В основном, это были активисты «Левого фронта» и несколько пенсионеров.

«Власть принимает антинародные законы. Во всем мире во время кризиса налоги понижаются, и только в России налоги повышаются. Для чего? Мы полагаем, что только для того, чтобы разрушить экономику...», — сказал один из участников митинга Виктор Сорокин.

Профессиональные союзы и партии, входящие в парламент, прекратили организацию протестных мероприятий еще в прошлом году, поэтому на митинге представлены не были.

Крупнейшей новосибирской акцией против пенсионной реформы по-прежнему остается шествие 9 сентября 2018 года, в котором приняли участие несколько тысяч человек.