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В Новосибирске состоялся митинг против пенсионной реформы

Новости
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30 мая в Новосибирске прошел митинг против пенсионной реформы и повышения НДС до 20%, сообщает «Тайга-инфо».

Сильный ливень оказался не помехой участникам, которых в Нарымском сквере собралось около 30 человек. В основном, это были активисты «Левого фронта» и несколько пенсионеров.

«Власть принимает антинародные законы. Во всем мире во время кризиса налоги понижаются, и только в России налоги повышаются. Для чего? Мы полагаем, что только для того, чтобы разрушить экономику...», — сказал один из участников митинга Виктор Сорокин.

Профессиональные союзы и партии, входящие в парламент, прекратили организацию протестных мероприятий еще в прошлом году, поэтому на митинге представлены не были.

Крупнейшей новосибирской акцией против пенсионной реформы по-прежнему остается шествие 9 сентября 2018 года, в котором приняли участие несколько тысяч человек.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Елена Куксова