«Черные риелторы» устроили «ад» для многодетной семьи из Барнаула

Новости 03.06.2019 7:40 1324

Многодетная семья Евгения Пешкова из Барнаула рассказала, с какими трудностями столкнулась после сдачи в аренду своего жилья, передает сайт сообщества Barnaul22.

Речь идет о печальном опыте долгосрочной аренды половины дома по адресу Транзитная, 45б. Эту часть жилья сдала квартирантам мать Евгения. После ее смерти постояльцы решили захватить жилище.

Известно, недобросовестные арендодатели подали в суд с требованием признать дом их собственностью, ведь они якобы за него заплатили. В итоге суд встал на сторону многодетной семьи.

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Несколько месяцев семья Евгения Пешкова живет в страхе остаться на улице. Самозванцы, которые являются риелторами, до сих пор проживают на чужой территории. Хозяева писали заявление в прокуратуру, но не добились положительного результата.

По словам Евгения, квартиранты пытались отобрать половину дома, а сейчас планируют заполучить и землю, и все, что на ней находится. Арендодатели устроили семье «сюрприз». Группа молодых людей, в составе которой была сотрудница МФЦ, начали ломать забор и замок у соседей.

«Приехали к дому и начали ломать забор, замок, потом подключились к соседям и начали работать болгаркой. При этом открытым текстом говорили, что спровоцируют меня, добьются, чтобы меня посадили, детей отправят в детдом, оскорбляли дочек, угрожали», - рассказал Евгений.

В итоге на место ЧП приехала полиция, злоумышленники отказались показывать документы на дом, «так как не носят их с собой». Хозяин жилья предоставил и паспорт с пропиской, и домовую книгу, и документы на землю.

«Полиция ничего не делает, а мы все в шоке, живем в страхе - я, супруга, четыре дочери 4, 10, 16 и 17 лет. Они специально вычисляют, когда супруга на работе, и когда я дома один, начинают все ломать. Мы не можем ничего посадить на участке, так как они все топчут. Детей пришлось отправить жить к знакомым, а сами сидим в засаде, боимся уйти из дома», - поделился Евгений.

Многодетная семья просит правоохранительные органы остановить произвол. На данный момент сотрудниками полиции ведется разбирательство.