Клещи покусали 1133 жителя Алтайского края за неделю

Новости 01.06.2019 22:00 227

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 1133 жителя Алтайского края. Всего с начала сезона активности клещей, в марте, в поликлиники по этому вопросу обратилось 5197 человек, что ниже среднемноголетнего уровня на 10 процентов. Из них 1783 детей до 14 лет. В Барнауле зарегистрировали 1521 пострадавшего, в том числе 370 детей.

Клещевой энцефалит нашли у четырех жителей края, в том числе у двоих детей в возрасте до 14 лет. Все они не были привиты. Упор в борьбе с клещами, как и в прошлом году, будут делать на акарицидные обработки мест массового посещения: баз отдыха, детских лагерей и площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ. Это 2100 гектаров.

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Напомним, клещи — переносчики энцефалита. Этот вирус поражает центральную нервную систему и головной мозг. В 2018 году им заразились 22 жителя Алтайского края, 10 из которых стали инвалидами. Наиболее эффективная мера защиты от заболевания — прививка. Наиболее высок риск заразиться сибирским клещевым тифом в окрестностях сел, в лесополосе, на опушках леса и т.д. Больше всего клещей вдоль лесных тропинок, в низинах (грибных местах), старых вырубках.

Гражданам при походе на природу настоятельно рекомендуется пользоваться специальными защитными костюмами или аэрозолями — на наших клещей лучше всего действуют «Пикник», «Гардекс», «Тайга» и «Дэта» (с пометкой «Антиклещ»).

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Обязательно осматривайтесь на природе, чтобы снять клеща, пока он не присосался. Специалисты говорят, что стоит делать это каждые 15-20 минут – беглый осмотр, также перед тем, как зайти в дом – тщательный. Клещи могут быть не только на человеке, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах (или других сорванных растениях). Непривитым против клещевого энцефалита лучше застраховаться на случай укуса клеща.

Присосавшегося клеща легче вытащить, если приложить к нему ватку, смоченную нашатырным спиртом. Затем, захватив клеща пинцетом, не торопясь, выкручивающим движением его удаляют. Сейчас в ветеринарных аптеках можно встретить даже специальный пинцет «Выкручиватель для клещей». Можно удалить клеща с помощью прочной нити — накинув и затянув у места прикрепления петлю.

После укуса клеща нужно незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства. Там определяется необходимость прививки иммуноглобулина. Вводить его следует в течение четырёх суток с момента укуса и только при подтверждении того факта, что клещ заражён. Иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9. В районах – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются по страховым полисам, либо за деньги.