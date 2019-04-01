Теплая погода «активизировала» клещей в Алтайском крае

Новости 01.04.2019 17:47 36

В Алтайском крае начался сезон активности клещей. В этом году клещи активизировались на неделю раньше, чем в прошлом, сообщил Роспотребнадзор по региону.

В крае зарегистрированы первые случаи присасывания клеща у взрослых жителей в Красногорском, Бийском и Петропавловском районах, регистрируются завозные случаи из Горного Алтая. Всем пострадавшим введен иммуноглобулин.

Специалистами управления проводится подготовительная работа по организации акарицидных обработок территорий края. В адрес администраций муниципальных образований края, Барнаула, владельцев баз отдыха, туристических баз, санаториев, парков направлены письма и выданы предписания о необходимости проведения расчистки территорий, энтомологической экспертизы.

По прогнозам управления, пик активности клещей придется на май. Опасность пострадать от их укусов сохранится в течение теплого времени года.

Роспотребнадзор по Алтайскому краю рекомендуют соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита при прогулках в лесу, во время отдыха, выездах на природу. Необходимо одеваться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Также можно наносить отпугивающие средства (репелленты): Рефтамид таежный, Москитол – антиклещ, Пикник – антиклещ, Дэта, Претикс, Гардекс – антиклещ, КРА – рен, Дэфи – тайга и др. Они существенно снижают риск присасывания клещей.

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.