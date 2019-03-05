Клещи покусали больше трех тысяч жителей Алтайского края

Новости 20.05.2019 9:35 122

Первая постпраздничная неделя в мае обернулась для жителей Алтайского края сверхактивностью клещей. Было укушено 1235 жителей региона, тогда как с конца марта - 3188 человек. Достаточно сказать, что средний показатель к середине мая за прошедшие 5 лет равен 2709 случаям.

В 96 эпизодах заподозрено инфицирование сибирским клещевым тифом. Почти треть от этого количества составляют дети, не достигшие 14 лет. Энцефалит подозревался в девяти случаях, в том числе у одного ребёнка, боррелиоз – в восьми случаях. Тяжёлых случаев не выявлено. Об этом сообщается на сайте алтайского Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что энцефалитом заражено 3,7 % особей, а боррелиозом – 9,5 %. Случаев передачи инфекции от заражённых клещей укушенным ими людям не зарегистрировано. Пострадавшие прошли профилактическое лечение.

Эксперты спрогнозировали сверхактивность клещей в Алтайском крае Новости 05.03.2019 12:05 Такая активность наблюдается раз в несколько лет 1411

В 2019 году планируется обработать от клещей две тысячи га территории. Сюда входят турбазы, общественные и ведомственные зоны отдыха, парки, скверы и прочие общественные места, входящие в зону риска.

После укуса клеща нужно незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства. Там определяется необходимость прививки иммуноглобулина. Вводить его следует в течение четырёх суток с момента укуса и только при подтверждении того факта, что клещ заражён. Иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9. В районах – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются по страховым полисам, либо за деньги.

Роспотребнадзор: почти полсотни человек в крае могли заразиться сибирским клещевым тифом Новости 08.05.2019 19:00 Первый случай укуса клеща в регионе был зафиксирован еще 25 марта 439

При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: