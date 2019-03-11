Депутаты назначили довыборы в краевой парламент по округу Александра Гукова

Новости 30.05.2019 13:30 172

Алтайское Заксобрание приняло постановление о назначении дополнительных выборов депутата АКЗС по одномандатному избирательному округу № 2. Новый парламентарий будет выбран в ЕДГ, 8 сентября 2019 года.

В апреля были досрочно прекращены полномочия Александра Гукова, который скоропостижно скончался 8 марта. Довыборы назначены АКЗС на второе воскресенье сентября. Согласно Кодексу Алтайского края о выборах, референдуме и отзыве представительный орган вправе принять данное решение не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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Напомним, в 2016 году Александр Гуков (выдвигался от "Единой России") одержал уверенную победу по округу № 2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы). Тогда он набрал 50,14% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Владимир Кривошеев получил 19,06%, Максим Шапошников (ЛДПР) - 13,23%, эсер Николай Мякушко - 9,1%, "яблочник" Владимир Юрченко - 4,39%.

Уже известно, что на довыборах ЕР представит депутат Ключевского райсовета Владимир Репкин, выигравший праймериз. От КПРФ будет выдвинут секретарь Михайловского районного комитета партии, руководитель фракции КПРФ в райсовете депутатов Флюр Хакимов. Остальные политпартии пока не раскрывают информацию о потенциальных кандидатах.