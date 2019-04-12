Стал известен кандидат от КПРФ на довыборы в Алтайское Заксобрание

Новости 23.04.2019 10:00 605

Кандидатом на довыборах в АКЗС по одномандатному избирательному округу № 2 от КПРФ станет секретарь Михайловского районного комитета партии, руководитель фракции КПРФ в райсовете депутатов Флюр Хакимов.

Информацию о выдвижении кандидата опубликовала у себя на странице в Facebook персек крайкома КПРФ Мария Прусакова. По ее словам, решение единогласно поддержано членами бюро краевого комитета. Как и предполагал ранее "Политсибру", ставка будет сделана на человека, известного в тех территориях, которые образуют избирательный округ.

Дополнительный мандат в АКЗС разыграют только три парламентских партии? Новости 12.04.2019 7:10 Выборы пройдут 8 сентября на территории нескольких сельских районов 592

Как пишет Прусакова, благодаря Флюру Хакимову удалось добиться закрытия шпалопропиточного предприятия, оказывавшего негативное влияние на экологию и здоровье населения в Малиновом озере, дважды отстоять медсанчасть. "К сожалению, ведомство в очередной раз решило реорганизовать медицинское учреждение, ликвидировав круглосуточный стационар в Малиновом озере. Нескольким тысячам человек предлагают теперь ездить за получением медицинской помощи в районный центр. Сегодня в посёлке пройдёт сход местных жителей, его подготовкой занимается наш товарищ", - рассказывает лидер краевых коммунистов.

Напомним, 8 марта скончался депутат АКЗС Александр Гуков. В Заксобрание он прошел как одномандатник, одержав победу по округу № 2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы). Гуков набрал 50,14% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Владимир Кривошеев получил 19,06%, Максим Шапошников (ЛДПР) - 13,23%, эсер Николай Мякушко - 9,1%, "яблочник" Владимир Юрченко - 4,39%.

По всей видимости, главная борьба на округе осенью развернется между Хакимовым и кандидатом от "Единой России". Последний определится по результатам праймериз. Пока главным фаворитом считается дочь Александра Гукова Юлия Суздалева.