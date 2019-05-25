Мать спасла детей ценою своей жизни, бросившись под фуру на алтайской трассе

Новости 27.05.2019 18:55 184

Страшное ДТП случилось 24 мая на трассе Барнаул-Рубцовск. Ради спасения своих детей 36-летняя Юлия Савенкова бросилась под фуру. В Алейске 26 мая состоялись похороны женщины.

Как передает «КП-Барнаул», Юлия Савенкова ехала в Алейск на день рождения своей мамы с двумя сыновьями и бабушкой. По словам очевидцев, дорога в тот день была затянута дымом из-за горящей травы. По неизвестным причинам женщина вышла из машины и увидела, как большегруз на всей скорости «летит» на её машину – в ту часть, где находятся дети.

«Она побежала навстречу, пытаясь остановить махину. И если бы вы там были и видели последствия, вы бы поняли, что это было единственно правильное решение с её стороны», - рассказали свидетели жуткого ДТП.

В результате женщина оказалась под колесами грузовика, который все-таки врезался в машину, но с меньшей силой. Дети и бабушка остались живы. Как рассказали родственники, мальчикам - 4 года и 11 лет. Они находятся в больнице в Топчихе. У них сотрясение мозга.

На страничке «Вконтакте» у погибшей Юлии написано: «Люблю эту жизнь! Всем счастья в душе!».

«Такой она и была - целеустремлённой, жизнерадостной, любящей матерью и женой. Можно сказать, своим поступком ещё раз дала жизнь своим детям», - отметила родственница погибшей женщины Елизавета Савенкова.