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На трассе Барнаул - Рубцовск произошли две аварии: есть жертвы

Новости
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Вчера, 24 мая, на 95-м километре трассы А-322 произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.

По предварительной информации, все участники ДТП двигались из Барнаула в сторону Алейска. Пострадавших в результате аварии нет.

Другое дорожно-транспортное происшествие на этой трассе произошло в 18:07. Известно, автомобиль «Скания», под управлением водителя 1973 года рождения, двигавшийся из Барнаула в сторону Алейска, совершил наезд на женщину 1985 года рождения, которая вышла из своего автомобиля «Форд». После этого большегруз врезался в иномарку.

В результате ДТП автомобилистка погибла, различные травмы получили три пассажира автомобиля «Форд», передает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com