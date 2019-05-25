На трассе Барнаул - Рубцовск произошли две аварии: есть жертвы

Новости 25.05.2019 11:43 255

Вчера, 24 мая, на 95-м километре трассы А-322 произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.

По предварительной информации, все участники ДТП двигались из Барнаула в сторону Алейска. Пострадавших в результате аварии нет.

Другое дорожно-транспортное происшествие на этой трассе произошло в 18:07. Известно, автомобиль «Скания», под управлением водителя 1973 года рождения, двигавшийся из Барнаула в сторону Алейска, совершил наезд на женщину 1985 года рождения, которая вышла из своего автомобиля «Форд». После этого большегруз врезался в иномарку.

В результате ДТП автомобилистка погибла, различные травмы получили три пассажира автомобиля «Форд», передает пресс-служба ГУ МВД по краю.