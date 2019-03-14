Зарплата жителей Алтайского края за I квартал 2019-го оказалась меньше, чем за прошлый год

Среднемесячная зарплата жителей Алтайского края за I квартал 2019 года составила 25 092 рубля. Это на 7,8% выше, чем по итогам января-марта. Не стоит забывать, что речь идет о номинальной величине, данных о реальном размере зарплаты пока нет. Кстати, инфляция за первые три месяца в регионе составила 2%.
В марте средняя зарплата жителей края оказалась равной 26 150 рублям. Данная величина на 6,3% превосходит февральскую зарплату в регионе.
Всего в регионе официально занятыми являются 586 590 человек. Нужно отметить, что это число за последнее время стабилизировалось и не снижается. Для сравнения, еще в конце прошлого года крайстат считал средние зарплаты у 593 787 работников.
За первый месяц наступившего года она составила 23 941 рубль
По традиции самыми высокими доходами могут похвастаться железнодорожники, занятые грузовыми перевозками (52 284 рубля). Далее со значительным отрывом идут финансисты и страховщики (44 250), железнодорожники в сфере междугородних и международных пассажирских перевозок (39 601 рубль), занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (39 527 рублей). Замыкают пятерку самых доходных профессий сотрудники металлургического производства (40 022 рубля).
В свою очередь, самые маленькие зарплаты статистики зафиксировали у занятых в сфере грузовых автомобильных перевозок (14 510 рублей), гостиничном бизнесе и общепите (15 388 рублей), операций с недвижимым имуществом (16 573 рубля), работников почты и курьеров (16 901 рубль), сотрудников, занятых полиграфической деятельностью (18 765 рублей).
Среди регионов СФО самый высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае
Кстати, согласно статистическим данным, больше всего в Алтайском крае занятых в сфере обрабатывающих производств (95 390 человек). В сфере образования трудятся 76 415 работников. Оптовой и розничной торговлей в регионе официально занимаются 76 391 человек, деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг заняты 68 792 человека. Наконец, госуправлением и обеспечением военной безопасности, а также соцобеспечением в Алтайском крае занимаются 59 155 человек.
По стране этот показатель пока выглядит скромнее