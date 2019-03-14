Зарплата жителей Алтайского края за I квартал 2019-го оказалась меньше, чем за прошлый год

Новости 20.05.2019 7:10 516

Среднемесячная зарплата жителей Алтайского края за I квартал 2019 года составила 25 092 рубля. Это на 7,8% выше, чем по итогам января-марта. Не стоит забывать, что речь идет о номинальной величине, данных о реальном размере зарплаты пока нет. Кстати, инфляция за первые три месяца в регионе составила 2%.

В марте средняя зарплата жителей края оказалась равной 26 150 рублям. Данная величина на 6,3% превосходит февральскую зарплату в регионе.

Всего в регионе официально занятыми являются 586 590 человек. Нужно отметить, что это число за последнее время стабилизировалось и не снижается. Для сравнения, еще в конце прошлого года крайстат считал средние зарплаты у 593 787 работников.

По итогам января зарплата в Алтайском крае рухнула на 25% Новости 14.03.2019 12:43 За первый месяц наступившего года она составила 23 941 рубль 2030

По традиции самыми высокими доходами могут похвастаться железнодорожники, занятые грузовыми перевозками (52 284 рубля). Далее со значительным отрывом идут финансисты и страховщики (44 250), железнодорожники в сфере междугородних и международных пассажирских перевозок (39 601 рубль), занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (39 527 рублей). Замыкают пятерку самых доходных профессий сотрудники металлургического производства (40 022 рубля).

В свою очередь, самые маленькие зарплаты статистики зафиксировали у занятых в сфере грузовых автомобильных перевозок (14 510 рублей), гостиничном бизнесе и общепите (15 388 рублей), операций с недвижимым имуществом (16 573 рубля), работников почты и курьеров (16 901 рубль), сотрудников, занятых полиграфической деятельностью (18 765 рублей).

«Два Алтая» плетутся «в хвосте» рейтинга по уровню зарплат в Сибири Новости 22.04.2019 12:35 Среди регионов СФО самый высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае 639

Кстати, согласно статистическим данным, больше всего в Алтайском крае занятых в сфере обрабатывающих производств (95 390 человек). В сфере образования трудятся 76 415 работников. Оптовой и розничной торговлей в регионе официально занимаются 76 391 человек, деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг заняты 68 792 человека. Наконец, госуправлением и обеспечением военной безопасности, а также соцобеспечением в Алтайском крае занимаются 59 155 человек.

Напомним, средняя зарплата в Алтайском крае в 2018 году составила 25 506 рублей. По данному показателю регион занял последнее, 10-е место в Сибирском федеральном округе. Для сравнения, средняя зарплата в расположившейся на 9-й строчке Республике Алтай - 30 537 рублей. Лидирует же Красноярский край (44 917 рублей). Средняя зарплата по СФО за 2018 год равнялась 37 419 рублей.