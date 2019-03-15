Голландский ритейлер Spar возвращается в Сибирь: каковы перспективы для Алтая

Новости 18.05.2019 11:11 204

Голландская розничная сеть Spar вновь заходит в Сибирь. Начнет с Омска, где ее партнером выступит владелец местной сети «Низкоцен». В зоне интересов Spar также Новосибирская, Томская области, Бурятия и Забайкальский край, а также другие регионы. В 2014-2015 годах Spar уже пыталась зайти в Сибирь, но кризис вынудил отложить эти планы.

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В Spar Russia уточнили, что первоначальную лицензию выдают региональному партнеру на три года, сообщает «Коммерсант». При открытии нужного количества точек лицензия становится бессрочной. Размер инвестиций составляет от 20 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. За три года голландцы хотят открыть 30 магазинов за Уралом. Помимо Омска, три магазина уже работают в Томске. До 2015 года Spar работал в Красноярске, до 2017 года — в Иркутске.

- Кризис 2014–2015 годов, когда произошла дестабилизации банковской системы, больно ударил по предпринимательской активности в регионах, - отмечает гендиректор Spar Russia B.V. Сергей Локтев. - В сфере ритейла произошло падение продаж, банкротство ряда торговых сетей. Наше развитие в Сибири на тот момент было приостановлен.

Каковы перспективы Spar в Алтайском крае? Слова Локтева о кризисе подтверждает Юрий Никитин — гендиректор ООО «Торговый двор «Аникс» - партнер Spar в Алтайском крае до 2015 года. Но теперь европейцы хотят расширить партнерство с местными сетями. По оценкам опрошенных «Коммерсантов» экспертов, под эти требования подходят региональные сети «Ярче» (томской «КДВ групп»), «Мария-ра» (Алтайский край), «Горожанка» (холдинг «Сибирский гигант») и ряд других.

Они полагают, что развитие сети в Сибири будет преследовать не массовое создание торговых точек, как это уже сделали региональные и федеральные конкуренты, а создание уникального для местного населения формата. Поэтому 30 магазинов в год — достаточно осторожный подход.

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Отметим, что SPAR — крупнейшая в мире сеть розничной торговли продуктами питания, с более чем 12 700 магазинами в 48 странах на четырех континентах. В ней работают 350 тысяч сотрудников. В год их посещают 13,5 млн покупателей. Товарооборот сети SPAR в 2017 году составил 34,5 млрд евро.