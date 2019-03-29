Всё решает покупатель. Успехи крупного ритейла на местном уровне

Новости 15.03.2019 10:20 602

Где покупать продукты – в крупной торговой сети или небольшом частном магазине? По мнению экспертов, жители России всё чаще отдают предпочтение магазинам формата «у дома», где есть любимые продукты отечественного производства. Если в «Пятерочке» на первом этаже можно приобрести всё, что нужно для ужина, зачем ехать в крупный торговый центр?

Сибирь как точка роста

По данным аналитической компании Nielsen, в 2018 году более чем на 30% увеличилось количество точек крупнейших федеральных ритейлеров в Сибири. Наибольший рост показала сеть X5 Retail Group.

Федеральная сеть внедрила и активно расширяет программу лояльности, регулярно запускает различные акции, которые экономят деньги покупателей. Но это лишь одна составляющая работы X5 Retail Group. Не менее важным является правильный ассортимент. Фактически крупный ритейл предлагает покупателям отечественные товары конкретного региона, выстраивая с местными поставщиками – малым и средним бизнесом – взаимовыгодные отношения.

«Мировая западная практика показывает, что любая крупная торговая сеть обязательно делает аудит у поставщика. Когда мы начали сотрудничать с Х5, мы этот аудит прошли. Ритейлер скорректировал нашу концепцию упаковки, дал полезные советы, которые улучшили продажи. В «Пятерочке» мы реализуем семь наименований продукции, а в «Карусели» – пять. Это показывает, насколько внимательно сеть относится и к продукту, и к интересам покупателя», – рассказал Валерий Покорняк, генеральный директор торгового дома «Алтан», одного из поставщиков X5 Retail Group.

Андрей Карпов, эксперт по рынку ритейла, уверен: выгодное взаимодействие крупных торговых сетей и представителей малого и среднего бизнеса начинается тогда, когда какой-то продукт никто, кроме небольших локальных производителей, поставлять на прилавки не может. Чаще всего это касается продукции с малыми сроками хранения.

«Некоторые ритейлеры создают фермерские уголки в формате shop-in-shop у себя в магазинах – именно с прицелом на малый бизнес. Или дают возможность малому и среднему бизнесу в прилегающей зоне открыть свои прилавки, расширяя тем самым торговое предложение магазина», - считает Андрей Карпов.

Достижения местного хозяйства

В целом X5 Retail Group в 2018 году начала сотрудничать с 1 312 российскими поставщиками из 67 регионов семи федеральных округов, увеличив по сравнению с 2017 годом число новых партнёров в 1,5 раза. В прошлом году доля местных производителей в ассортименте торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в некоторых регионах превысила 30%. При этом доля отечественной продукции в ассортименте магазинов Х5 составляет более 90%. Новые производители пополнили ассортимент молочной и мясной гастрономии, рыбной продукции, сыров, овощей и фруктов, а также бакалее и других.

«Мы работаем с двумя сетями, управляемых X5 Retail Group. В2018 году начали сотрудничать с «Пятерочкой» в формате «у дома». Соответственно, география продаж Сибирь – Урал. Начинаем медленно и верно идти дальше с востока на запад. Мы хотим развиваться вместе с сетями. А с «Каруселью» мы работаем с 2017 года», – говорит Валерий Покорняк.

Научно-производственная фирма «Алтан» работает в Барнауле с 1988 года. Возглавляет негосударственную холдинговую структуру, объединяющую крупные предприятия Алтайского края — ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», а также ряд других зерноперерабатывающих и пищевых предприятий.

Специализация ТД «Алтан» — это глубокая переработка твердых сортов пшеницы и производство макарон торговой маркой «Granmulino» из крупки твердых сортов пшеницы. Компания фактически является лидером в возрождении производства твердых сортов пшеницы и организатором ее переработки на Алтае. Сегодня компания демонстрирует высокий объем производства — 3900 тонн высококачественных макаронных изделий в месяц, хлебопекарной муки и макаронной крупки — до 165 тонн в сутки. Это стало возможно, в том числе, за счет существенного расширения каналов сбыта продукции с помощью федеральной сети.

Перспективы развития

Юрий Фриц, председатель правления Алтайского союза предпринимателей, считает, что рынок ритейла в непростых экономических условиях, на фоне роста инфляции достаточно стабилен.

«Ритейлеры находятся в более выгодных условиях по сравнению с маленькими предприятиями, сетями, магазинами. Крупные торговые сети финансово более устойчивы, работают уверенно в непростой экономической ситуации», – отмечает Фриц.

Как будет чувствовать себя крупный ритейл в 2019 году, можно предсказать достаточно точно. В планах X5 Retail Group – наращивать присутствие в каждом из регионов страны, привлекать к сотрудничеству новых и новых местных поставщиков, чтобы полностью соответствовать интересам покупателя конкретного региона. Таким образом, доля отечественной продукции на прилавках не только сохранится, но и вырастет, что вполне в духе указов президента страны.