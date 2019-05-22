ОНФ выяснил, в каких сибирских регионах нарушаются права журналистов

Новости 17.05.2019 18:25 206

Количество нарушений прав журналистов в России за год выросло на 30 %, сообщает Общероссийский народный фронт. В 54 субъектах РФ выявлено 234 эпизода нарушений, тогда как в прошлом году их было 180 в 55 регионах.

В Иркутской и Новосибирской областях имело место физическое насилие в отношении журналистов. Эти регионы вошли в первую пятёрку антирейтинга наряду с Челябинской и Свердловской областями, а также Краснодарским краем.

Алтайский край вошёл в число регионов, где к работникам СМИ применяются угрозы, запугивание, порча имущества, судебные преследования, финансовое давление, цензура.

Республика Хакасия оказалась среди субъектов, в которых со стороны властей практикуются отказы в предоставлении информации, необоснованные запреты на съемку или аудиозапись, угрозы увольнения, нарушения в сфере аккредитации и авторских прав.

В прошлом году на журналиста «Тайга.инфо» Петра Маняхина было совершено нападение, а в Красноярском крае застрелили Дмитрия Попкова – редактора газеты «Тон-М».