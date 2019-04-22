Глава района на Алтае подает в отставку на фоне поражения кандидатов от «партии власти»

Новости 14.05.2019 16:35 740

Глава Шелаболихинского района Александр Тарасенко покинет свой пост по собственному желанию. Официально об отставке будет объявлено завтра, 15 мая, в ходе заседания райсовета депутатов. Полномочия Тарасенко истекали в феврале 2021 года.

По данным источников «Политсибру», решение Тарасенко может быть продиктовано несколькими причинами. Одна из них – неудачная кампания по довыборам в Шелаболихинский сельсовет. Месяц назад кандидаты от «Единой России» безоговорочно проиграли самовыдвиженцам. Позднее, правда, «партия власти» частично вышла из ситуации, «переманив» к себе часть победителей.

Тем не менее поражение отразилось в том числе и на репутации Александра Тарасенко. стоит напомнить, что помимо должности главы МО, он является еще и секретарем Шелаболихинского местного отделения ЕР.

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После ухода действующего главы будет объявлен конкурс, скорее всего, уже к осени муниципалитет получит нового управленца.

Напомним, в марте 2008 года Тарасенко был избран главой Шелаболихинского района, а в мае 2012 года решением Совета депутатов района назначен на должность главы администрации муниципалитета. После отмены «двуглавия» в феврале 2016 года Тарасенко по итогам конкурса был избран главой Шелаболихинского района сроком на пять лет.

Александр Тарасенко родился 24 февраля 1954 года в селе Киприно Павловского района Алтайского края. В 1972 году окончил Каменское педагогическое училище, а в 1981 году Барнаульский пединститут по специальности «учитель физического воспитания». Отработал несколько лет по профессии, позднее был директором школы, возглавлял местное УПФР, был районным депутатом.

Согласно декларации о доходах за 2017 год, Тарасенко заработал 957 тысяч рублей, его супруга – 369 тысяч рублей. Вместе они владеют земельным участком (762 кв. м) и жилым домом (130,4 кв. м). Кроме того, главе района принадлежит квартира (38,9 кв. м), а перемещается он на Honda CR-V.