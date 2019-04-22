Единороссы оценили сенсационное поражение на выборах в алтайский сельсовет

Новости 22.04.2019 15:15 570

В «Единой России» прокомментировали неожиданный итог довыборов в Шелаболихинский сельсовет по четырем округам. Кандидаты от "партии власти" на всех округах уступили самовыдвиженцам, в одном случае впереди оказался еще и кандидат от "Справедливой России". Тем не менее в ЕР подчеркивают, что партия сохраняет большинство в сельсовете.

Даже после неудачного для себя голосования "партия власти" сохраняет за собой 6 из 11 мандатов в Шелаболихинском сельсовете. Остальные 5 мест теперь принадлежат самовыдвиженцам. Кандидаты от ЕР, к слову, на вчерашних довыборах набрали от 5,26% до 23,2% голосов.

4 из 4: «Единая Россия» потерпела болезненное фиаско на довыборах в сельсовет на Алтае Новости 22.04.2019 7:10 Все мандаты отошли самовыдвиженцам 1163

По словам секретаря Шелаболихинского местного отделения «Единой России» Александра Тарасенко, все депутаты сельсовета — неравнодушные люди, желающие развития своей территории.

«Единая Россия» имеет в Шелаболихинском совете депутатов большинство. Мы будем налаживать сотрудничество с самовыдвиженцами, которые представляют большое число избирателей. Считаем, что депутаты будут совместно работать во благо сельсовета и его жителей. Необходимо реализовать множество проектов, в том числе в сфере культуры, чего так хотят шелаболихинцы. Мы в Шелаболихинском местном отделении партии, конечно, проанализируем результаты и сделаем соответствующие выводы, ведь 23 июня у нас в районе состоятся ещё одни выборы — в Крутишинском сельском совете, - отметил Тарасенко.

Напомним, избирательная кампания в Шелаболихинском районе была уже десятой в 2019 году. «Единая Россия» одержала победу в пяти кампаниях по выборам глав сельсоветов и получила девять мандатов на довыборах депутатов сельсоветов.