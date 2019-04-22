Самовыдвиженцы, обошедшие единороссов на выборах в алтайский сельсовет, примкнули к ЕР

Новости 07.05.2019 13:15 299

Три депутата сельсовета Шелаболихи написали заявление о вступлении в сторонники «Единой России». При этом два из них в качестве самовыдвиженцев обыграли представителей "партии власти" на довыборах, прошедших в апреле.

Заявление в Шелаболихинское местное отделение партии ЕР написали депутаты сельсовета Владимир Климишин, Сергей Очнев и Нина Никольская. Климишин избрался в 2017 году, Очнев и Никольская стали депутатами по итогам довыборов, прошедших 21 апреля 2019 года. Все трое были самовыдвиженцами.

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"Прошу считать меня сторонником всероссийской политической партии «Единая Россия», - сообщается в заявлениях депутатов. - Поддерживаю программные цели и практические действия партии. Заявляю, что членом других политических партий не являюсь".

Отметим, что через 6 месяцев после вступления в число сторонников трое депутатов могут написать заявление на членство в партии, сообщает пресс-служба ЕР.