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Новый руководитель краевой прокуратуры уступил в доходах всем своим заместителям

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Прокурор Алтайского края Александр Руднев в 2018 году заработал 2,366 млн рублей. Это на 150 тысяч рублей больше, чем в 2017 году. Последние несколько лет Руднев занимал должность первого зампрокурора Волгоградской области.

Жена краевого прокурора задекларировала 103 тысячи рублей (ранее было 1,705 млн рублей). В пользовании у супругов и несовершеннолетней дочери находится квартира (134,9 кв. м). Кроме того, Александру Рудневу на праве собственности принадлежит земельный участок размером 626 тысяч кв. м (1/14 доля). Супруга прокурора владеет нежилым помещением (16,7 кв. м). Автомобилей и других транспортных средств у четы, судя по декларации, нет.

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Первый зампрокурора Алтайского края Александр Фомин указал доход в 2,776 млн рублей (в 2017 году — 2,564 млн рублей). Его супруга заработала 1,125 млн рублей (было 1,016 млн рублей). В собственности у г-на Фомина есть квартира (86 кв. м) и гаражный бокс (20,4 кв. м), а у жены – две квартиры площадью 43,2 кв. м и 41,9 кв. м.

Квартира Фомина находится в пользовании у двух несовершеннолетних детей и супруги, еще одна жилплощадь (52,2 кв. м) — в пользовании только у дочери. Передвигается первый заместитель прокурора на Nissan X-Trail, его супруга — на Nissan Juke.

Зампрокурора Алтайского края Сергей Голиков задекларировал 2,705 млн рублей (в 2017 году – 2,631 млн рублей). Супруга г-на Голикова отчиталась о 287,7 тысячах рублей (было 366,2 тысячи рублей). Представитель надзорного ведомства имеет две квартиры на праве собственности (43,1 кв. м и 63,1 кв. м). Еще одна жилплощадь (62,1 кв. м) записана на Сергея Голикова вместе с женой. Кроме того, прокурор владеет земельным участком (1540 кв. м) и Mitsubishi Outlander.

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Еще один зампрокурора, Дмитрий Губанов, заработал в прошлом году 2,867 млн рублей (в 2017 году было 3,501 млн рублей), его супруга —1,573 млн рублей (было 2,467 млн рублей). Сын принес в бюджет семьи еще 29,8 рублей (годом ранее - 923 тысячи рублей). Губанов располагает двумя квартирами, одной единолично (44,6 кв. м). Другая жилплощадь (56,5 кв. м) принадлежит сотруднику ведомства вместе с супругой. Еще одна квартира в 98,3 кв. м — совместная собственность Губанова (¾ доли) и одного из трех его сыновей (¼ доли). Кроме того, у прокурора есть в пользовании земельный участок (1115 кв. м). Дмитрий Губанов также владеет гаражным боксом (25,1 кв. м) и автомобилем Mitsubishi Pajero IV.

Наконец, зампрокурора Алтайского края Петр Новиков задекларировал 2,697 млн рублей (было - 2,483 млн), его супруга — 46,9 тысяч рублей (годом ранее - 85,2 тысячи рублей). В собственности у Новикова находится земельный участок (1120 кв. м) и жилой дом (292 кв. м), а также ½ доли в квартире площадью 40,9 кв. м. Передвигается Новиков на Toyota Land Cruiser 200.

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Автор: Политсиб.ру