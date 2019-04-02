Прокурор Алтайского края рассказал о том, как планирует победить коррупцию

Новости 07.05.2019 17:50 389

Алтайский край хоть и далек от российской столицы, но это расстояние только географическое, в целом же проблемы здесь не менее значительные и масштабные, нежели в других регионах России. О том, какие сложности возникают сегодня в работе ведомства, каковы причины коррупции и как с этим бороться, рассказал корреспонденту «МК на Алтае» прокурор Алтайского края Александр Руднев.

Говоря об актуальных проблемах в прокуратуре региона, Руднев отметил, что существуют больные темы, по которым нужно нарастить усилия.

«Чтобы ощутить системные проблемы нужно еще поработать. Преждевременно делать такие выводы. Есть некоторые, я бы их назвал больные, темы, по которым нужно немного нарастить усилия. Будем выстраивать работу», - подчеркнул Руднев.

По его словам, он критично оценивает работу по противодействию коррупции. В том числе по структуре коррупционной преступности, количеству преступлений, результатам рассмотрения уголовных дел в суде. «Есть определенные вопросы. Я немного по-другому вижу эту тему. Поэтому планы определенные есть», - заявил прокурор.

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По его словам, не стоит ожидать кардинальных кадровых изменений в структуре, ломать устойчивые связи «слишком опрометчиво». Руднев полагает, что в том составе, в котором прокуратура края находится сейчас, она может выполнять поставленные задачи.

«Какие-то точечные перемены, конечно, будут. Мои требования? Наверное, они будут отличаться от предыдущего прокурора. Это тоже нормально. Но главное требование одно — выполнять добросовестно свою работу», - обратил внимание алтайский прокурор.

Также не менее важной темой стало проявление экономического кризиса на Алтае: задержки зарплаты, незаконные увольнения, банкротства предприятий, предоставление жилья сиротам и не только.

По мнению Руднева, эти проблемы нельзя решить по щелчку. «Это кропотливая, сложная, каждодневная работа. Немного уйду от предмета разговора, с точки зрения прокурорского надзора. Мне кажется, сейчас очень важны инвестиции, о которых недавно губернатор говорил на отчете. Это рабочие места, налоги, повышение уровня жизни, демография, обратная миграция на край, экономический рост, развитие, благоустройство. Но для этого нужны понятные, прозрачные, правила игры. Стабильная экономическая ситуация. Тогда бизнес придет. Это зависит, прежде всего, от власти. Задача прокуратуры, на мой взгляд, поддерживать политику власти, направленную на привлечение сюда инвестиций».

Еще одна тема – материалы, размещаемые в Интернете. В прошлом году жителей Алтайского края накрыло волной преследований за репосты и размещения спорной информации в соцсетях. В связи с этим наш регион получил славу репрессивного и дремучего региона. Руднев обозначил, что такая картина была по всей стране, не только на Алтае. Он объяснил, что такая ситуация сложилась из-за того, что в законе не было четких понятий и внятной интерпретации.

Между тем, он также прокомментировал острую ситуацию, сложившуюся вокруг здания усадьбы купца Михайлова. Здание в 2006 году было исключено из списков памятников истории и культуры. Руднев уверен, что вопросы о включении объекта в такие списки или их исключения находятся вне компетенции прокуратуры. Более того, он не нашел в этом памятнике культурно-исторической ценности:

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