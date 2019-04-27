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Что сказали Путин, Песков, МИД и посольство РФ о приговоре Марии Бутиной

Новости
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Суд Вашингтона приговорил уроженку Барнаула Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Ее обвинили в незаконной работе на правительство РФ в качестве иностранного агента. Она уже провела за решеткой половину срока — девять месяцев.

Марии Бутиной дали 18 месяцев тюрьмы в США

Марии Бутиной дали 18 месяцев тюрьмы в США

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Ее должны освободить после нового года

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Первые лица страны и различные ведомства уже прокомментировали приговор.

- Приговор Бутиной — беспредел. Взяли девчонку, посадили за решетку, а предъявить ей нечего, - сказал президент России Владимир Путин.

Мысли главы государства, как видно, разделяет его пресс-секретарь Дмитрий Песков:

- Мы считаем, что эта гражданка России не была и не могла быть замешанной в том, в чем она обвиняется, это наше принципиальное отношение.

Не осталось в стороне посольство РФ в Вашингтоне. В Twitter они опубликовали вот такое заявление:

- Мария Бутина - политическая заключенная, жертва провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США. В условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал. Требуем незамедлительно ее освободить.

Названа новая дата предполагаемого возвращения Марии Бутиной в Россию

Названа новая дата предполагаемого возвращения Марии Бутиной в Россию

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О политической подоплеке дела, его «надуманном и сфабрикованном характере» сообщает и МИД РФ. Ведомство считает, что Бутина стала жертвой внутриполитических интриг в Америке.

- Самооговор, к которому ее принудили жесткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока, не меняет сути. Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России. Этот приговор - позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/butina_maria