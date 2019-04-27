Что сказали Путин, Песков, МИД и посольство РФ о приговоре Марии Бутиной

Новости 27.04.2019 16:00 532

Суд Вашингтона приговорил уроженку Барнаула Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Ее обвинили в незаконной работе на правительство РФ в качестве иностранного агента. Она уже провела за решеткой половину срока — девять месяцев.

Марии Бутиной дали 18 месяцев тюрьмы в США Новости 27.04.2019 9:26 Ее должны освободить после нового года 324

Первые лица страны и различные ведомства уже прокомментировали приговор.

- Приговор Бутиной — беспредел. Взяли девчонку, посадили за решетку, а предъявить ей нечего, - сказал президент России Владимир Путин.

Мысли главы государства, как видно, разделяет его пресс-секретарь Дмитрий Песков:

- Мы считаем, что эта гражданка России не была и не могла быть замешанной в том, в чем она обвиняется, это наше принципиальное отношение.

Не осталось в стороне посольство РФ в Вашингтоне. В Twitter они опубликовали вот такое заявление:

- Мария Бутина - политическая заключенная, жертва провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США. В условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал. Требуем незамедлительно ее освободить.

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О политической подоплеке дела, его «надуманном и сфабрикованном характере» сообщает и МИД РФ. Ведомство считает, что Бутина стала жертвой внутриполитических интриг в Америке.