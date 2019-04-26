Марии Бутиной дали 18 месяцев тюрьмы в США

Суд в Вашингтоне приговорил уроженку Барнаула Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». С учетом времени, уже проведенного в тюрьме, ее должны освободить после нового года, а после депортировать в Россию.
Защита просила ограничить приговор девятью месяцами, которые Бутина уже провела под стражей, чтобы ее отпустили прямо в зале суда. Прокурор просил полтора года. Суд встал на его сторону, посчитав, что нарушение поставило под угрозу нацбезопасность страны.
Сегодня будет оглашен приговор по делу Марии Бутиной
Мария Бутина заявила, что не регистрировалась в качестве инагента по незнанию, злого умысла не имела. Она выразила сожаление и заявила, что всего лишь хотела улучшить российско-американские отношения. Она попросила судью проявить снисхождение и дать ей шанс вернуться домой, начав новую жизнь.
Ранее один из адвокатов россиянки сообщал, что Бутина пошла на сделку со следствие и выполнила все условия американцев. Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США.
Приговор ей должны огласить 26 апреля.