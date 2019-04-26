Марии Бутиной дали 18 месяцев тюрьмы в США

Новости 27.04.2019 9:26 325

Суд в Вашингтоне приговорил уроженку Барнаула Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». С учетом времени, уже проведенного в тюрьме, ее должны освободить после нового года, а после депортировать в Россию.

Защита просила ограничить приговор девятью месяцами, которые Бутина уже провела под стражей, чтобы ее отпустили прямо в зале суда. Прокурор просил полтора года. Суд встал на его сторону, посчитав, что нарушение поставило под угрозу нацбезопасность страны.

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Мария Бутина заявила, что не регистрировалась в качестве инагента по незнанию, злого умысла не имела. Она выразила сожаление и заявила, что всего лишь хотела улучшить российско-американские отношения. Она попросила судью проявить снисхождение и дать ей шанс вернуться домой, начав новую жизнь.

Ранее один из адвокатов россиянки сообщал, что Бутина пошла на сделку со следствие и выполнила все условия американцев. Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США.