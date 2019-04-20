Долги «барнаульской шпионки» перед адвокатами превышают 50 млн - СМИ

Новости 26.04.2019 9:15 490

Долг перед адвокатами Марии Бутиной с каждым днем растет и уже превысил 50 млн рублей. Об этом со ссылкой на отца находящейся в американской тюрьме россиянки пишет "РИА Новости".

"Долг перед адвокатами растет в арифметической прогрессии, на сегодняшний день превысил 50 млн рублей – никакой помощи и поддержки больше не получали", - заявил Валерий Бутин.

Названа новая дата предполагаемого возвращения Марии Бутиной в Россию Новости 20.04.2019 15:00 Приговор ей должны огласить 26 апреля. 379

Ранее российский фонд мира перечислил 1 млн рублей адвокатам Бутиной.

Бутина была задержана в 2018 году и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило многолетнее тюремное заключение.

Гособвинитель попросил для Бутиной 1,5 года заключения. В пятницу, 26 апреля, суд огласит приговор.