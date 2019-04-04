Налог раздора. Размер курортного сбора предложили снизить в Белокурихе

Новости 25.04.2019 9:45 346

Депутаты города-курорта Белокуриха в Алтайском крае предложили уменьшить размер курортного сбора. Об этом передает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на слова председателя Белокурихинского городского Совета депутатов Сергея Криворученко.

Напомним, курортный сбор отдыхающие главной алтайской здравницы платят с мая прошлого года. На сегодняшний день намечается тенденция по снижению турпотока.

«За 8 месяцев прошлого года мы получили около 50 жалоб и отказов от оплаты курортного сбора. После того, как мы подняли размер сбора с 30 до 50 рублей, уже в 2019 году зафиксировано 152 случая, когда люди отказываются платить. Рост размера курортного сбора несвоевременный», - отметил Криворученко.

Он также озвучил несколько важных инициатив. По его мнению, в Белокурихе со следующего года необходимо снизить размер курортного сбора до первоначального уровня – 30 рублей, а в дальнейшем полностью освободить от курортного сбора жителей Алтайского края.

В свою очередь замгендиректора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов обратил внимание на низкий уровень доходов в городе-курорте Белокуриха. По его данным, курорт федерального значения и его санатории имеют годовой доход в размере 5 млрд рублей, а собственные доходы местного бюджета составляют около 200 млн рублей.

Напомним, что эксперимент по внедрению курортного сбора начался в мае 2018 года на Ставрополье, Кубани и Алтайском крае. Эксперимент продлится до конца 2022 года. Сумма сбора установлена в размере 50 рублей в сутки с человека. На сегодняшний день в регионе «налог с туристов» взимается только в Белокурихе. Всего за период с мая 2018 года по март 2019-го в городе-курорте удалось собрать 31,6 млн рублей.