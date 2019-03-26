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Стало известно, сколько неработающих пенсионеров в Алтайском крае получат прибавку к соцвыплатам

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Неработающим пенсионерам Алтайского края в мае пересчитают социальные доплаты. Согласно изменениям, внесенным в федеральные законы «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. В регионе прибавку к выплатам получат более 100 тысяч человек, которым назначена федеральная социальная доплата.

Как сообщает сайт правительства региона со ссылкой на ОПФР по Алтайскому краю, в соответствии с ранее действовавшим порядком размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций и ежемесячной денежной выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума.

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«Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии. Новые положения закона распространяют свое действие на период, начиная с 1 января 2019 года. Таким образом, они охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам», - отметила замуправляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%.

Наталия Мочалова пояснила, что повышения пенсий и ежемесячной денежной выплаты в результате прошедших индексаций будут пересмотрены и установлены в новых размерах начиная с мая. Перерасчет коснется федеральной социальной доплаты, предоставляемой ПФР.

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Автор: Политсиб.ру