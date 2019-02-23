Государственная дума отклонила инициативу о передаче пенсий по наследству

Новости 07.03.2019 10:50 569

6 марта депутаты Госдумы отклонили законопроект о передаче пенсий по наследству. Инициатива была внесена «Справедливой Россией» в сентябре прошлого года, сообщили «РИА-Новости».

Минтруд РФ собирается поднять соцпенсии на 2% с 1 апреля Новости 23.02.2019 17:45 Средний размер социальной пенсии должен увеличиться на 182 рубля 570

Законопроект предполагал передачу права на получение страховых пенсий по наследству. Новое понятие - «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» - рассчитывается по следующей формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни, ежегодно определяемый правительством, плюс пять лет.

«Предложенное законопроектом новое правовое регулирование, смешивая принципы гражданского законодательства и законодательства о социальном страховании, не учитывает при этом их особенностей и не предусматривает особого порядка реализации отдельных правоотношений», - говорится в заключении ответственного по проекту комитета Госдумы по труду и соцполитике.

В документе также отмечается, что реализация положений законопроекта может привести к существенному ущемлению прав нетрудоспособных иждивенцев умершего застрахованного лица на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца. Кроме того, инициатива не определяет порядок наследования страховой пенсии по инвалидности.

По действующему законодательству, россияне имеют право определить правопреемников своих пенсионных накоплений. К родственникам первой очереди относятся дети, супруги и родители. Так, выплата средств пенсионных накоплений распределяется между ними в равных долях. Правопреемники второй очереди получают пенсионные накопления, если отсутствуют родственники первой очереди.