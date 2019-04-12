Дочь умершего депутата АКЗС решила баллотироваться в Заксобрание от «Единой России»

Новости 22.04.2019 14:05 534

Дочь экс-депутата АКЗС Александра Гукова приняла решение участвовать в довыборах в Заксобрание. Пока речь идет о праймериз "Единой России". Напомним, известный в Алтайском крае фермер скоропостижно скончался 8 марта.

«Единая Россия» продолжает прием заявок на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии на сентябрьские довыборы в региональное Заксобрание по одномандатному избирательному округу №2.

22 апреля пакет документов на участие в праймериз в оргкомитет подала юрист КХ Гукова Юлия Суздалева. Свое решение она объяснила желанием продолжить дело отца.

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"Для папы было очень важно помогать людям. И в сложившейся ситуации я поняла, что должна продолжить его дело, - рассказала Суздалева. - До настоящего момента в каких-либо выборах участия не принимала. Поскольку являюсь сторонником «Единой России», решила принять участие в предварительном голосовании партии".

Прием заявлений на участие в предварительном продолжится до 30 апреля. На данный момент свое намерение принять участие в предварительном голосовании обозначили три человека.

Напомним, в начале апреля оргкомитет зарегистрировал студентку АлтГУ Викторию Анищенко, в прошлую пятницу - студента АлтГТУ Валерия Васильева.