Умер депутат АКЗС Александр Гуков

Новости 08.03.2019 12:43 1302

В Ключевском районе Алтайского края на 72-м году жизни скончался Александр Гуков, директор крестьянского хозяйства «КХ Гукова А.В.», депутат Алтайского краевого Законодательного собрания.

Александр Гуков родился 6 августа 1947 года в селе Ключи Ключевского района Алтайского края. После окончания школы поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт и в 1972 году получил звание ученого агронома.



В 1991 году Александр Гуков стал главой крестьянского хозяйства, основным направлением производственной деятельности которого является выращивание зерновых, масличных культур, их переработка и реализация.

В 1998 году Александру Гукову присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Александр Васильевич - семикратный победитель краевого конкурса «Директор года» в 2003-2011 годах, победитель краевого конкурса «Лучший предприниматель края» в 2007 и 2013 годах, Всероссийского конкурса 2009 года «Лучшие предприятия России. Динамика, эффективность, ответственность», награжден орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, медалью «За труды по сельскому хозяйству», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Алтайского края «За заслуги в труде», отмечен другими наградами.

В 2016 году Александр Гуков был избран депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу №2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы). Входил в комитет по аграрной политике и природопользованию и фракцию «Единая Россия» в краевом парламенте.