Алтайские специалисты рассказали, как выбрать качественный творог

Новости 29.03.2019 18:45 100

Полки молочных отделов в магазинах заставлены разными упаковками с творогом. На что же обращать внимание, чтобы купить качественный продукт?

Прежде всего, смотрите на упаковку, на наименование продукта и маркировку. Если хотите купить творог, то и на упаковке ищите слово «творог», а не «творожный продукт», «творожок» и т. п.

Следующий шаг – посмотреть на дату выработки и место производства. Самый длительный срок хранения у творога в вакуумной упаковке – до 30 дней.

Осмотрите упаковку – на ней не должно быть никаких повреждений и потертостей. Текст должен быть четко пропечатан, а дата выработки – не вызывать сомнений.

Творог – продукт, который хранится только при определенных условиях. В нем много белка, а это самая привлекательная среда для любых бактерий. Поэтому, покупая творог, не поленитесь посмотреть, какая температура на торговой полке (рекомендуемая – от +2 до +6 °С).

Творог должен иметь белый цвет. Если вы видите другие оттенки, например серый, это говорит о том, что производитель мог использовать соевый белок.

Если вы видите жидкость в упаковке, то такой творог лучше не покупать. Вероятнее всего, это результат нарушения режима хранения: в какой-то момент температура творога резко повысилась, затем наступило понижение температуры.

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