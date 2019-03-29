«Она его толкнула в сторону, а сама не успела»: в Томске при падении льдины погибла женщина

Новости 29.03.2019 7:45 38

28 марта в Томске ледяная глыба упала на женщину с внучкой. Пожилая женщина погибла, пятилетняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение, сообщил ТВ2.

«Женщина была с ребенком, она его толкнула в сторону, а сама не успела», - рассказали свидетели трагедии.

Ледяная глыба упала с крыши многоквартирного дома. Очевидцы помогли ребенку выбраться из-под завала и вызвали «скорую помощь».

Приехавшие на место медики констатировали смерть пожилой женщины. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести. Ребенок госпитализирован в травматолого-ортопедическое отделение БСМП №2 и получает необходимую медицинскую помощь.

На месте трагедии работали сотрудники полиции. Таблички с предупреждением о сходе снега появились уже после происшествия.