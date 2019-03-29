Краевые власти ожидают увеличения числа безработных из-за повышения пособия

Новости 22.03.2019 10:15 519

Повышенные с 2019 года пособия могут привести к увеличению числа безработных в Алтайском крае. Об этом сообщила на заседании правительства региона начальник управления региона по труду и занятости Надежда Капура, пишет «Интерфакс-Сибирь».

По словам Надежды Капуры, уровень безработицы в крае достиг минимального значения - 6,1%.

«В 2019 году ожидается несущественное, порядка 0,5 - 1,5%,увеличение численности безработных по объективным причинам. Это вызвано двукратным повышением пособия по безработице с 2019 года, что привело к активности на рынке труда, обращениям в службы занятости длительно неработающих граждан или граждан, которые заняты в неформальном секторе», - пояснила начальник управления.

Также она отметила, что сейчас в Алтайском крае существует около 19 тыс. незакрытых вакансий, а уровень безработицы по итогам прошлого года снизился до 1,5%.

Кроме того, она заявила о низком уровне номинальной заработной платы в реальном секторе экономики: в среднем - более 24 тыс. рублей. Но в некоторых сферах номинальная средняя зарплата выросла: в сфере предоставления услуг – на 34%, в здравоохранении – на 20%.