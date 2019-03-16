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Пенсионерка из «Единой России» возглавила алтайский сельсовет

Новости
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17 марта в Алтайском крае прошли досрочные выборы главы Макарьевского сельсовета Солтонского района. Общее число избирателей в сельском совете насчитывает 527 человек. На избирательные участки пришло 324 человека. Таким образом, явка составила 61,48 %.

Победителем выборов признана заместитель главы администрации сельсовета 62-летняя Валентина Русанова («Единая Россия»). За нее проголосовали 51,85 % избирателей. Независимый кандидат Людмила Автайкина собрала 25,53 %, временно неработающий Юрий Чичканаков – 15,74 %, учитель истории Екатерина Чичканакова – 7,41 %, предприниматель Константин Комаров (ЛДПР) – 2,16 % голосов.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: utro.ru

#Алтайский край #выборы