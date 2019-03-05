Пять человек оспаривают должность главы отдаленного алтайского сельсовета

17 марта пройдут досрочные выборы главы Макарьевского сельсовета Солтонского района. На должность претендуют пять кандидатов, следует из информации с сайта крайизбиркома.
Среди желающих возглавить сельсовет - три самовыдвиженца, единоросс и жириновец. "Партию власти" представляет замглавы администрации Макарьевского сельсовета 62-летняя Валентина Русанова, либерал-демократов - 35-летний предприниматель Константин Комаров.
10 марта в Крутихинском районе пройдут дополнительные выборы депутатов двух сельских советов
Также занимается бизнесом 45-летняя Людмила Автайкина (идет в качестве независимого кандидата). Двое других претендентов - временно неработающий 50-летний Юрий Чичканаков и, по всей видимости, его супруга учитель истории Екатерина Чичканакова. Она на два года младше своего родственника.