«Меня беспокоит, что у нас нет своего интернета»: депутат Александр Терентьев о работе в Госдуме и громких законопроектах

Мнения 13.03.2019 10:10 1072

«Политсибру» пообщался с лидером реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае, депутатом Госдумы Александром Терентьевым. Законотворец рассказал о своем отношении к пенсионной реформе, новой губернаторской команде, попытках создать Рунет и планах на следующую избирательную кампанию в 2021 году.

- Александр Васильевич, в марте 2019 года нынешний созыв Госдумы отработает ровно половину срока. Вполне подходящее время, чтобы подводить итоги. Какие судьбоносные решения были приняты?

- В первую очередь хочу сказать, что созыв, с моей точки зрения, очень правильно сформирован. В свое время Вячеслава Викторовича Володина избрали руководителем нижней палаты парламента. Первое за что он взялся, - это дисциплина, а второе – авторитет Государственной думы. При формировании парламента было принято решение о равном распределении портфелей между четырьмя фракциями по комитетам, включая посты заместителей.

Важным стал шаг по редактированию регламента ГД, мы его притирали почти два года. На сегодня принято устраивающее всех решение - три недели мы работаем в Госдуме, еще одну – в регионе. Отлучаться в субъект во время работы в Думе без подписи руководителя фракции, а также спикера нижней палаты, нельзя.

Не стоит забывать, что мы не только законодательный орган, но и представительный. Мы представляем интересы всей страны. Ранее существовало большое количество мероприятий, куда приглашались депутаты и поначалу многие просто не понимали, работаем мы или нет, была масса трений. На сегодня принято «соломоново решение» о графике депутата и против него никто не выступает.

Действующей Госдуме, 7-го созыва, досталось огромное количество законопроектов с прошлых лет. Были даже нормативные акты из первой половины 1990-х годов. И эти «авгиевы конюшни» за данное время практически вычищены. От более чем 2000 законопроектов осталось не более 12%. Их мы продолжаем рассматривать после парламентских заседаний, законопроекты сложные и идет горячее обсуждение. Я думаю, что до конца этого года все многолетние «завалы» будут разобраны. Вариантов здесь несколько - принять, отклонить или отправить на доработку.

Следующее, что было сделано. На уровне руководителей фракции принята норма регламента о внесение законопроекта от отдельного депутатского объединения. Это решение, по которому каждая фракция имеет право вынести свои приоритетные решения, а потом уже на совете думы обсуждать, какие еще законопроекты предлагать в ту или иную парламентскую неделю. Это своеобразное выделение квоты на количество вносимых законопроектов, не зависящее при этом от размеров фракции.

Добавлю, что на сегодняшний день правоприменение у нас, к сожалению, хромает. Правительство не успевает издавать подзаконные акты. Часто случается, что законопроекты приняты, но в полной мере не работают. Наверно, правительству это выгодно, потому что не надо тратить дополнительных денег. Госдумой было принято решение, что ко второму чтению не принимаются законопроекты без подзаконных актов. Сейчас создается комиссия, которая проведет анализ работы принятых законопроектов. Будем смотреть правоприменительную практику. Этот шаг напрашивался очень давно.

В заключение скажу, что мы приняли решение по отчету правительства, по отчету всех министерств. Сейчас процедура выглядит так, что профильный комитет пишет заключение. После на заседании Госдумы мы всем составом обсуждаем документ и голосуем. Последнее постановление комитета по природным ресурсам по отчету министра экологии и природных ресурсов Госдума отклонила – такое было впервые.

Все вышеперечисленное – это те вещи, которые разительно отличают нынешнюю Госдумы от прежних созывов, где не было места для дискуссий.

- С точки зрения избирателя, хотелось послушать о резонансных законопроектах, которых было принято достаточно в 2018 году.

- Самый резонансный законопроект – повышение пенсионного возраста. На мой взгляд и на взгляд нашей партии – совершенно неверное решение. И то, что по итогам принятия бюджета на текущий год 3 триллиона рублей оказались неиспользованными, т.к. главный финансовый документ носит профицитный характер, свидетельствует о том, что фактически правительство, недорабатывая, залезло в карман нашим пенсионерам. Тем людям, которые построили Советский Союз и нуждаются в том, чтобы получить сейчас помощь от государства.

Как правительство будет повышать выплаты тем пенсионерам, которые уже вышли на пенсию, мы будем внимательно наблюдать и обсуждать. Мы были категорическими противниками принятия закона о повышении пенсионного возраста, считаем, что вся пенсионная реформа в корне неверна и надеемся это доказать президенту в будущем. Сейчас в связи с повышением пенсий надо будет пересматривать весь бюджет.

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- Знаю, что вы последовательный противник профицитного федерального бюджета, в очередной раз принятого в конце прошлого года. Объясните, почему?

- Наша фракция считает, что вся финансовая и кредитно-денежная политика государства в корне неверная и это доказывает время. Эта политика вообще не дает развития. То, что мы наверстали некоторые упущения, стало возможным только благодаря санкциям. Строго говоря, мы вчера еще голодные были: не производили сами ни свинину, ни курицу. А еще есть масса секторов экономики, которые мы, как суверенное государство, должны развивать и правительство должно за это отвечать. Это вся наша фармацевтическая промышленность (у нас нет 30% антибиотиков), машиностроение, станкостроение, электроника, нефтехимия. Для их развития ничего не сделано. Придумано только бюджетное правило – подушка безопасности. Отсечка в 40$, а все остальное отправляют в Америку, к нашему потенциальному противнику.

Где укрепление? Ненефтегазовые доходы выше только за счет технических манипуляций. Курс доллара искусственно завышается, когда они поквартально распродают валютную выручку, чтобы наполнить бюджет. Если бы существующий профицит бюджета был направлен на реализацию законопроектов, которые вносит «Справедливая Россия», тогда эти деньги пошли бы людям. Куда они сейчас идут, мы не знаем, но понимаем, откуда они взяты. От колебаний курса валют и пенсионной реформы.

Эти деньги не должны оставаться в профиците, они должны идти на развитие какой-то отрасли. Надо закупать технологии, развивать их здесь.

- Александр Васильевич, какие законопроекты намерена в ближайшее время внести в Госдуму фракция «Справедливая Россия»?

- Первое - это прогрессивная шкала налогооблажения. Мы каждый год вносим данный законопроект и не устанем убеждать президента, что наша фискальная система в состоянии получить все эти средства. Доходы от сверхбогатых людей (а их всего около 1,5% от общей численности населения) должны уходить в бюджет. Это позволит государству быть более устойчивым, сократить разрыв между богатыми и бедными, стать социально справедливым. Это первый базовый законопроект, наша программа социальной ответственности.

Кроме того, мы считаем, что надо ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования. Он ломает всю систему наших медучреждений, ставит их в рамки необходимости зарабатывать деньги.

Как и обычно, «Справедливая Россия» выступает за поддержку материнства, детства, молодых семей. Меры, принятые в части материнского капитала, недостаточны. Надо пересмотреть и принять подзаконные акты, без которых невозможно на федеральном уровне поддерживать семьи.

У нас вновь затормозилось развитие, мы оказались в демографической яме. Нам нужна программа по обеспечению жильем. Это выдача беспроцентного кредита на 2 млн рублей на приобретение квартиры или строительство дома. Мы считаем, что следует развивать одноэтажное строительство, заселять наши огромные территории. Для молодых специалистов, приезжающих в село, надо строить дом, тогда недавний выпускник вуза будет более привязан и не уедет с полученным миллионом в город.

- Как вы относитесь к скандалу вокруг деклараций муниципальных депутатов в Алтайском крае? Считаете ли возможным смягчение законодательства по данному вопросу?

- В законе все очень жестко. Моя позиция: декларации на уровне муниципалитетов надо отменить. Сейчас на местах крайне сложно найти людей, желающих быть депутатами. Попутно скажу - мы против того, чтобы принимали закон о лишении средств сельсоветов и передачи их на районный уровень. Я считаю, что государство было бы сильнее, если бы укрепляло муниципалитеты. Гигантские администрации районных центров надо сжимать и передавать полномочия и деньги вниз. Тогда устойчивость будет намного сильнее.

Возвращаясь к вашему вопросу по сложившейся ситуации с декларациями. Здесь необходимо либо всех простить, либо всех лишить мандата. Прокуратура, снимая обвинения с части депутатов, сама нарушает закон.

- Насколько вы довольны тем, как работает фракция СР в краевом Заксобрании? Звучит мнение, что она утратила былую оппозиционность после того, как руководитель депутатского объединения Александр Молотов получил оплачиваемую должность в АКЗС.

- Для нас эта должность не играет никакой роли. Работа фракции в АКЗС не прекращается ни на минуту. Сейчас, например, рассчитывается стоимость инсулиновых помп по предложенному нами законопроекту. Второй законопроект СР - по компенсациям для детей, которые до 3-х лет не могут попасть в детские сады.

У нас боевая фракция, все ребята грамотные. Поверьте, что для Молотова с получением должности ничего не изменилось.

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- Правительство Алтайского края фактически сформировано в полном составе за исключением одной позиции. Как бы вы оценили его работу за эти несколько месяцев? Есть ли какие-то принципиальные отличия от старого кабмина?

- Для того, чтобы сравнивать, нужно соотнести план и его выполнение. В апреле будет отчет губернатора, мы послушаем, сформулируем вопросы. Тогда мы получим программу и будем отслеживать ее исполнение.

Говорить о компетенции людей я не могу, я с ними не работал. И на сегодня за такой короткий срок с них еще ничего нельзя спрашивать, невозможно было еще что-то сделать существенное. Ожидание, что Виктор Петрович выгонит всех и все перестроит, абсурдно. Это просто невозможно, это коллапс власти.

Отмечу, как губернатор очень осторожно и грамотно подбирал команду. Мы с ним постоянно в контакте, наблюдаем за тем, как он работает. Мы понимаем, что за этот период невозможно что-либо принципиально изменить.

Для прежнего руководителя оппозиционных партий не существовало, у него был авторитарный подход. Поэтому мы довольно жестко всегда доказывали ему свою правоту. Надо отметить, что были и положительные стороны работы – отремонтированы дороги и трассы, увеличен бюджет. Но меня не устраивало, что Барнаул превратили в сплошной торговый центр. Цеха и производства убирают, а ТРК строят.

- Ряд СМИ сообщают, что вы поддержали резонансный законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Чем вызвана ваша позиция?

- Регулировать эти вопросы необходимо, и ни одно государство не остается сейчас в стороне. Я думаю, и наш 2012 год без этого не обошелся, и на Украине, и в Армении и сейчас в Венесуэле.

Я как мужчина, как человек, ответственный за безопасность своих детей и нашего государства, стою на страже страны. Мы сами разберемся со своими проблемами, без внешнего вмешательства. Сейчас сенат США принимает решение на счет зарплаты Путина, они якобы должны понимать, сколько он получает, каков его доход и т.д. Какое их дело? Мы - независимое государство.

Особенно меня беспокоит, что у нас нет своего интернета. Последний закон, за который я голосовал – робкая попытка создать собственный интернет. Никто вообще не верит, что мы можем его создать - ни коммунисты, ни наша фракция в целом. Я поддержал этот законопроект.

Из нашей фракции лишь 4 человека проголосовало «за». Я считаю, мы, как суверенное государство, должны быть самодостаточны, нам нужны технологии , а это одна из важных технологий.

Людей беспокоит история Китая с собственным интернетом, а не беспокоит ли их, что стало с социально ответственным государством Ливией, чьего правителя признали диктатором и просто уничтожили, а Сирия? Мы в 1990-е годы этой глобализации наелись, когда здесь американские советники сидели и приватизацией руководили. Мы и сегодня разгребаем плоды этой глобализации. Такое ограничение свободы позволит нам сегодня не стать рабами.

Коротко скажу и о другом нашумевшем законопроекте - об оскорблении власти. Критиковать и оскорблять - это две разные вещи. На сегодня я поддерживаю его.

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- Как вы относитесь к тезису, что представительная ветвь власти в России все больше играет декоративную функцию? Усиление позиций исполнительной власти сегодня – объективный процесс или нет?

- Я считаю этот перекос очень опасным. В 2008 году случился экономический кризис, нужны были срочные жесткие меры. И «Единая Россия» тогда дала правительству, на мой взгляд, слишком много полномочий.

Государственная дума должна иметь очень мощный голос у нас в стране. У нас государство очень глобальное во всех смыслах слова. Надо выравнивать законодательную власть с исполнительной, от этого будет только лучше. Мы должны быть сильными и государство наше надо укреплять в этой системе сдержек и противовесов.

- Александр Васильевич, может быть, об этом говорить пока рано, но, тем не менее: каковы ваши планы на 2021 год? Собираетесь ли участвовать в выборах?

- Сергей Михайлович Миронов пока сказал даже не помышлять. Но политическая система нашей страны подвижная, мы уже сейчас видим изменения. По большому счету, я бы лучше ушел из политики. Двенадцать лет уже провел в Госдуме.

Нельзя сказать, что партия «Справедливая Россия» в крае ничего не представляет, но хотелось бы большего. Я считаю, у нас очень хорошая молодежь, нам надо больше ее вовлекать в политику. Сергей Михайлович создал молодежный кадровый резерв, на него надо делать упор. Хотелось бы, чтобы приходили молодые с более прогрессивным взглядом.

Вообще же проект «Справедливая Россия» - это народная популистская (в хорошем смысле слова) партия, которая отстаивает интересы людей. Я думаю, что «Справедливая Россия» пройдет в состав Госдумы и на следующих выборах.