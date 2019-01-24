Алтайкрайстат подсчитал, какие производители ушли в плюс, а какие в минус в 2018 году

Новости 24.01.2019 16:26 282

Алтайкрайстат опубликовал итоги промышленного производства за 2018 год. По сравнению с прошлым календарным периодом индекс промпроизводства в регионе вырос на 0,5%.

В некоторых отраслях отмечается существенный рост по сравнению с цифрами 2017 года, но есть и «просевшие» отрасли. Так, добыча полезных ископаемых за прошлый год увеличилась по сравнению с 2017 годом на 45%, водоснабжение - на 9,7%, а обеспечение электрической энергией, газом и паром снизилось на 4,2%; обрабатывающие производства потеряли 0,6%.

Приведем небольшую статистику обрабатывающей отрасли. Так, производители мяса улучшили показатели на 14,9%. Вместе с тем наблюдается снижение показателей по выпуску рыбы (-1,3%), колбасных изделий (-2,1%) и полуфабрикатов (-5,2%). Молочное производство (сыры, молоко жидкое обработанное, сыворотка, сырные продукты и творог) удерживает уровень 2017 года. Алтайского пива в этом году произвели меньше - показатели снизились на 1,7%, по сравнению с 2017 годом.

Значительный рост наблюдается в производстве текстильных изделий: одеял и дорожных пледов произвели в десять раз больше, а постельного белья - в два раза. Индекс производства одежды (костюмы, пиджаки, брюки, шорты и т.д.) вырос в 3,2 раза.

Производство кожи и изделий из кожи (чемоданы, сумки, наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви) по итогам 2018 года снизилось до критического уровня по сравнению с 2017 годом – на 98,2%. Одной из возможных причин «провала» стал очередной перенос ввода в эксплуатацию завода «Русская кожа» в Заринске.

«Русская кожа» вновь перенесла ввод в эксплуатацию завода в Заринске Новости 22.01.2019 13:02 Изначально планировалось, что завод начнет производство в 2017 году 323

Снижение наблюдается в следующих видах производства: кокс и полукокс из каменного угля (10,4%), лекарственные препараты (-1,6%), цепи (-47,4%) и металлическая проволока (-47,9%).

А вот производители мебели ушли в плюс. Так, производство столов выросло на 40,2%, деревянной мебели для сидения – в 1,7 раза, шкафов – на 33,8%, мягкой мебели – на 22,1%.