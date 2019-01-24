Новости В Алтайском крае скорректируют программу по строительству новых школ

В Алтайском крае резко сократился электорат за 2018 год 24 янв. 2019 г.

Прокуратура снимет с большинства барнаульских депутатов «неподотчетные» 6000 рублей 24 янв. 2019 г.

Китайский язык и собеседование. Какие новинки ждут алтайских школьников на ГИА-2019? 24 янв. 2019 г.

Мария Мотузная хочет подать в суд на своих доносчиц 24 янв. 2019 г.

ЕР-11, СР-2, ЛДПР-1: обнародованы имена всех фигурантов декларационного скандала в Барнаульской думе 24 янв. 2019 г.

«Невиданно и поразительно». В Барнауле после ремонта открывают гостиницу «Алтай» 24 янв. 2019 г.

ОНФ и мэрия разошлись во мнениях о травмирующихся на скользких улицах барнаульцах 23 янв. 2019 г.

На рубки в отдельных участках ленточных боров Алтайского края наложили мораторий 23 янв. 2019 г.

Не набережной единой: барнаульцам предложили выбрать очередные объекты для благоустройства 23 янв. 2019 г.