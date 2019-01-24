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В Алтайском крае скорректируют программу по строительству новых школ

0

В Алтайском крае резко сократился электорат за 2018 год

0

Прокуратура снимет с большинства барнаульских депутатов «неподотчетные» 6000 рублей

0

Китайский язык и собеседование. Какие новинки ждут алтайских школьников на ГИА-2019?

0

Мария Мотузная хочет подать в суд на своих доносчиц

0

ЕР-11, СР-2, ЛДПР-1: обнародованы имена всех фигурантов декларационного скандала в Барнаульской думе

0

«Невиданно и поразительно». В Барнауле после ремонта открывают гостиницу «Алтай»

0

ОНФ и мэрия разошлись во мнениях о травмирующихся на скользких улицах барнаульцах

0

На рубки в отдельных участках ленточных боров Алтайского края наложили мораторий

0

Не набережной единой: барнаульцам предложили выбрать очередные объекты для благоустройства

0

Чиновник рассказал, что тормозит алтайский бизнес и как с этим бороться

0