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Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!
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Новости
В Алтайском крае скорректируют программу по строительству новых школ
24 янв. 2019 г.
Новости
В Алтайском крае резко сократился электорат за 2018 год
24 янв. 2019 г.
Новости
Прокуратура снимет с большинства барнаульских депутатов «неподотчетные» 6000 рублей
24 янв. 2019 г.
Новости
Китайский язык и собеседование. Какие новинки ждут алтайских школьников на ГИА-2019?
24 янв. 2019 г.
Новости
Мария Мотузная хочет подать в суд на своих доносчиц
24 янв. 2019 г.
Новости
ЕР-11, СР-2, ЛДПР-1: обнародованы имена всех фигурантов декларационного скандала в Барнаульской думе
24 янв. 2019 г.
Новости
«Невиданно и поразительно». В Барнауле после ремонта открывают гостиницу «Алтай»
24 янв. 2019 г.
Новости
ОНФ и мэрия разошлись во мнениях о травмирующихся на скользких улицах барнаульцах
23 янв. 2019 г.
Новости
На рубки в отдельных участках ленточных боров Алтайского края наложили мораторий
23 янв. 2019 г.
Новости
Не набережной единой: барнаульцам предложили выбрать очередные объекты для благоустройства
23 янв. 2019 г.
Новости
Чиновник рассказал, что тормозит алтайский бизнес и как с этим бороться
23 янв. 2019 г.
Показать еще
Новости
В Алтайском крае скорректируют программу по строительству новых школ
24 янв. 2019 г.
0
В Алтайском крае резко сократился электорат за 2018 год
24 янв. 2019 г.
0
Прокуратура снимет с большинства барнаульских депутатов «неподотчетные» 6000 рублей
24 янв. 2019 г.
0
Китайский язык и собеседование. Какие новинки ждут алтайских школьников на ГИА-2019?
24 янв. 2019 г.
0
Мария Мотузная хочет подать в суд на своих доносчиц
24 янв. 2019 г.
0
ЕР-11, СР-2, ЛДПР-1: обнародованы имена всех фигурантов декларационного скандала в Барнаульской думе
24 янв. 2019 г.
0
«Невиданно и поразительно». В Барнауле после ремонта открывают гостиницу «Алтай»
24 янв. 2019 г.
0
ОНФ и мэрия разошлись во мнениях о травмирующихся на скользких улицах барнаульцах
23 янв. 2019 г.
0
На рубки в отдельных участках ленточных боров Алтайского края наложили мораторий
23 янв. 2019 г.
0
Не набережной единой: барнаульцам предложили выбрать очередные объекты для благоустройства
23 янв. 2019 г.
0
Чиновник рассказал, что тормозит алтайский бизнес и как с этим бороться
23 янв. 2019 г.
0
Показать еще