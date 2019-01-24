«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать 17 янв. 2019 г.

2005 vs 2018. Как проявили себя новые губернаторы Алтайского края на первых порах? 10 янв. 2019 г.

Цифры и факты: алтайские власти рассказали о планах по развитию моногородов в регионе 26 дек. 2018 г.

Число правонарушений в лесной отрасли Алтайского края резко увеличилось в 2018 году 20 нояб. 2018 г.

«Единая Россия» в Алтайском крае избавилась от бывших. И бывших вернула 9 нояб. 2018 г.

Повторит ли «Селф» судьбу «СтройГАЗа»? 6 нояб. 2018 г.

Снова заграница? Кто выиграет от открытия в Алтайском крае нового деревообрабатывающего комбината 1 нояб. 2018 г.

Правительство Алтайского края «окультурит» административные здания 30 окт. 2018 г.

Кто и как наживается на алтайском реликтовом бору? 25 окт. 2018 г.

Заживет ли Алтай иначе с новым правительством? 23 окт. 2018 г.

Поможет ли новый законопроект вывести из тени самозанятых в Алтайском крае? 10 окт. 2018 г.