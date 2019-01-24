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Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Аналитика
«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать
17 янв. 2019 г.
0
2005 vs 2018. Как проявили себя новые губернаторы Алтайского края на первых порах?
10 янв. 2019 г.
0
Цифры и факты: алтайские власти рассказали о планах по развитию моногородов в регионе
26 дек. 2018 г.
0
Число правонарушений в лесной отрасли Алтайского края резко увеличилось в 2018 году
20 нояб. 2018 г.
0
«Единая Россия» в Алтайском крае избавилась от бывших. И бывших вернула
9 нояб. 2018 г.
0
Повторит ли «Селф» судьбу «СтройГАЗа»?
6 нояб. 2018 г.
0
Снова заграница? Кто выиграет от открытия в Алтайском крае нового деревообрабатывающего комбината
1 нояб. 2018 г.
0
Правительство Алтайского края «окультурит» административные здания
30 окт. 2018 г.
0
Кто и как наживается на алтайском реликтовом бору?
25 окт. 2018 г.
0
Заживет ли Алтай иначе с новым правительством?
23 окт. 2018 г.
0
Поможет ли новый законопроект вывести из тени самозанятых в Алтайском крае?
10 окт. 2018 г.
0
«Хотят залезть в карман»? Алтайские эксперты оценили идею введения соцнорм энергопотребления
4 окт. 2018 г.
0
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