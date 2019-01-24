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Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Аналитика

«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать

«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать

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2005 vs 2018. Как проявили себя новые губернаторы Алтайского края на первых порах?

2005 vs 2018. Как проявили себя новые губернаторы Алтайского края на первых порах?

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Цифры и факты: алтайские власти рассказали о планах по развитию моногородов в регионе

Цифры и факты: алтайские власти рассказали о планах по развитию моногородов в регионе

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Число правонарушений в лесной отрасли Алтайского края резко увеличилось в 2018 году

Число правонарушений в лесной отрасли Алтайского края резко увеличилось в 2018 году

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«Единая Россия» в Алтайском крае избавилась от бывших. И бывших вернула

«Единая Россия» в Алтайском крае избавилась от бывших. И бывших вернула

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Повторит ли «Селф» судьбу «СтройГАЗа»?

Повторит ли «Селф» судьбу «СтройГАЗа»?

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Снова заграница? Кто выиграет от открытия в Алтайском крае нового деревообрабатывающего комбината

Снова заграница? Кто выиграет от открытия в Алтайском крае нового деревообрабатывающего комбината

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Правительство Алтайского края «окультурит» административные здания

Правительство Алтайского края «окультурит» административные здания

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Кто и как наживается на алтайском реликтовом бору?

Кто и как наживается на алтайском реликтовом бору?

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Заживет ли Алтай иначе с новым правительством?

Заживет ли Алтай иначе с новым правительством?

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Поможет ли новый законопроект вывести из тени самозанятых в Алтайском крае?

Поможет ли новый законопроект вывести из тени самозанятых в Алтайском крае?

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«Хотят залезть в карман»? Алтайские эксперты оценили идею введения соцнорм энергопотребления

«Хотят залезть в карман»? Алтайские эксперты оценили идею введения соцнорм энергопотребления

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