Низкая стоимость. По сравнению с телерекламой и рекламной в СМИ, Интернет реклама стоит намного меньше. Аудитория же ничем не ограничена.

Интерактивность. На многих сайтах пользователю задаются вопросы, и он достаточно часто на них отвечает. Таким образом, вы одновременно проводите и маркетинговое исследование.