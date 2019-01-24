Вы представляете успешную компанию, но хотите еще больше преуспеть за счет привлечения новых клиентов!? Доверьте это профессионалам! От вас требуется определить ценовую нишу, место и длительность размещения рекламы. Определились?
Низкая стоимость. По сравнению с телерекламой и рекламной в СМИ, Интернет реклама стоит намного меньше. Аудитория же ничем не ограничена.
Интерактивность. На многих сайтах пользователю задаются вопросы, и он достаточно часто на них отвечает. Таким образом, вы одновременно проводите и маркетинговое исследование.
Контроль эффективности. Отслеживая статистику посещений сайта до и после проведения рекламной компании, можно легко оценить ее эффективность.
Мгновенное срабатывание. Человек, увидев вашу рекламу в Интернет, может сразу же подробно ознакомиться с вашей информацией на сайте.