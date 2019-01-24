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Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Мнения

Эффект домино: почему в Алтайском крае все больше мундепов рискуют досрочно потерять свой мандат

Эффект домино: почему в Алтайском крае все больше мундепов рискуют досрочно потерять свой мандат

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В жизни всегда есть место «Открытию». Алтайский край решил выпустить облигации в 2019 году?

В жизни всегда есть место «Открытию». Алтайский край решил выпустить облигации в 2019 году?

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Полет нормальный. Какой вред нанесет Алтайскому краю падение космического корабля «Союз»?

Полет нормальный. Какой вред нанесет Алтайскому краю падение космического корабля «Союз»?

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Найдут ли компромисс в «нормотворчестве» алтайские застройщики и архитекторы?

Найдут ли компромисс в «нормотворчестве» алтайские застройщики и архитекторы?

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Поход в Барнаульский планетарий: прыжок в прошлое

Поход в Барнаульский планетарий: прыжок в прошлое

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Замначальника ветуправления о барнаульской «Ласке»: «Они не совсем справляются со своими обязанностя

Замначальника ветуправления о барнаульской «Ласке»: «Они не совсем справляются со своими обязанностя

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«Немножко разочарованные»: алтайские журналисты о пресс-конференции с Путиным

«Немножко разочарованные»: алтайские журналисты о пресс-конференции с Путиным

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«Все поголовно станут бешеными»: зоозащитники выступили против умерщвления 3000 животных в Барнауле

«Все поголовно станут бешеными»: зоозащитники выступили против умерщвления 3000 животных в Барнауле

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«Карлин исчерпал положительный заряд своей миссии»: политолог о больших выборах 2018 года на Алтае

«Карлин исчерпал положительный заряд своей миссии»: политолог о больших выборах 2018 года на Алтае

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«Получилось по Черномырдину»: Александр Романенко объяснил ЧП в Змеиногорске

«Получилось по Черномырдину»: Александр Романенко объяснил ЧП в Змеиногорске

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«Надо перестать постоянно тушить пожары»: Дмитрий Попов об алтайской системе здравоохранения

«Надо перестать постоянно тушить пожары»: Дмитрий Попов об алтайской системе здравоохранения

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Борьба за молодых. Топ проблем алтайского образования

Борьба за молодых. Топ проблем алтайского образования

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