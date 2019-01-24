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ЕДГ-2019
Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Мнения
Эффект домино: почему в Алтайском крае все больше мундепов рискуют досрочно потерять свой мандат
18 янв. 2019 г.
0
В жизни всегда есть место «Открытию». Алтайский край решил выпустить облигации в 2019 году?
18 янв. 2019 г.
0
Полет нормальный. Какой вред нанесет Алтайскому краю падение космического корабля «Союз»?
28 дек. 2018 г.
0
Найдут ли компромисс в «нормотворчестве» алтайские застройщики и архитекторы?
28 дек. 2018 г.
0
Поход в Барнаульский планетарий: прыжок в прошлое
24 дек. 2018 г.
0
Замначальника ветуправления о барнаульской «Ласке»: «Они не совсем справляются со своими обязанностя
21 дек. 2018 г.
0
«Немножко разочарованные»: алтайские журналисты о пресс-конференции с Путиным
21 дек. 2018 г.
0
«Все поголовно станут бешеными»: зоозащитники выступили против умерщвления 3000 животных в Барнауле
20 дек. 2018 г.
0
«Карлин исчерпал положительный заряд своей миссии»: политолог о больших выборах 2018 года на Алтае
20 дек. 2018 г.
0
«Получилось по Черномырдину»: Александр Романенко объяснил ЧП в Змеиногорске
19 дек. 2018 г.
0
«Надо перестать постоянно тушить пожары»: Дмитрий Попов об алтайской системе здравоохранения
19 дек. 2018 г.
0
Борьба за молодых. Топ проблем алтайского образования
19 дек. 2018 г.
0
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