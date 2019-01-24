Эффект домино: почему в Алтайском крае все больше мундепов рискуют досрочно потерять свой мандат 18 янв. 2019 г.

В жизни всегда есть место «Открытию». Алтайский край решил выпустить облигации в 2019 году? 18 янв. 2019 г.

Полет нормальный. Какой вред нанесет Алтайскому краю падение космического корабля «Союз»? 28 дек. 2018 г.

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«Немножко разочарованные»: алтайские журналисты о пресс-конференции с Путиным 21 дек. 2018 г.

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«Карлин исчерпал положительный заряд своей миссии»: политолог о больших выборах 2018 года на Алтае 20 дек. 2018 г.

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«Надо перестать постоянно тушить пожары»: Дмитрий Попов об алтайской системе здравоохранения 19 дек. 2018 г.