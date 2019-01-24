Неэффективный Барнаул: эксперты второй раз поставили городу «неуд» за качество управления 27 дек. 2018 г.

Алтайский край занял второе место по протяженности грунтовки в России 13 дек. 2018 г.

Барнаул выбился в лидеры по популярности праворульных моделей авто 1 дек. 2018 г.

«Алтайская зимовка» вошла в пятерку лучших встреч этой зимы 1 дек. 2018 г.

Рубцовск стал анти-лидером рейтинга самых чистых городов России 17 нояб. 2018 г.

Музей космонавтики им. Г.С. Титова лидирует в голосовании за лучший музей России 13 нояб. 2018 г.

Аренду жилья в Алтайском крае могут себе позволить меньше половины семей 12 нояб. 2018 г.

Белокуриха оказалась в пятерке горнолыжных курортов России для новогоднего отдыха 25 сент. 2018 г.

Алтайский край вошел в ТОП-20 регионов по темпу роста зарплат 25 сент. 2018 г.

Новосибирск попал в список наиболее криминальных городов мира 23 сент. 2018 г.

АлтГТУ укрепил свои позиции в международном рейтинге ARES-2018 19 сент. 2018 г.