О проекте
Реклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Главное
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Рейтинги
Неэффективный Барнаул: эксперты второй раз поставили городу «неуд» за качество управления
27 дек. 2018 г.
0
Алтайский край занял второе место по протяженности грунтовки в России
13 дек. 2018 г.
0
Барнаул выбился в лидеры по популярности праворульных моделей авто
1 дек. 2018 г.
0
«Алтайская зимовка» вошла в пятерку лучших встреч этой зимы
1 дек. 2018 г.
0
Рубцовск стал анти-лидером рейтинга самых чистых городов России
17 нояб. 2018 г.
0
Музей космонавтики им. Г.С. Титова лидирует в голосовании за лучший музей России
13 нояб. 2018 г.
0
Аренду жилья в Алтайском крае могут себе позволить меньше половины семей
12 нояб. 2018 г.
0
Белокуриха оказалась в пятерке горнолыжных курортов России для новогоднего отдыха
25 сент. 2018 г.
0
Алтайский край вошел в ТОП-20 регионов по темпу роста зарплат
25 сент. 2018 г.
0
Новосибирск попал в список наиболее криминальных городов мира
23 сент. 2018 г.
0
АлтГТУ укрепил свои позиции в международном рейтинге ARES-2018
19 сент. 2018 г.
0
У жителей Республики Алтай одни из самых низких в России платежей за ЖКХ
18 сент. 2018 г.
0
Показать еще