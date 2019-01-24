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Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Рейтинги

Неэффективный Барнаул: эксперты второй раз поставили городу «неуд» за качество управления

Неэффективный Барнаул: эксперты второй раз поставили городу «неуд» за качество управления

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Алтайский край занял второе место по протяженности грунтовки в России

Алтайский край занял второе место по протяженности грунтовки в России

0
Барнаул выбился в лидеры по популярности праворульных моделей авто

Барнаул выбился в лидеры по популярности праворульных моделей авто

0
«Алтайская зимовка» вошла в пятерку лучших встреч этой зимы

«Алтайская зимовка» вошла в пятерку лучших встреч этой зимы

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Рубцовск стал анти-лидером рейтинга самых чистых городов России

Рубцовск стал анти-лидером рейтинга самых чистых городов России

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Музей космонавтики им. Г.С. Титова лидирует в голосовании за лучший музей России

Музей космонавтики им. Г.С. Титова лидирует в голосовании за лучший музей России

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Аренду жилья в Алтайском крае могут себе позволить меньше половины семей

Аренду жилья в Алтайском крае могут себе позволить меньше половины семей

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Белокуриха оказалась в пятерке горнолыжных курортов России для новогоднего отдыха

Белокуриха оказалась в пятерке горнолыжных курортов России для новогоднего отдыха

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Алтайский край вошел в ТОП-20 регионов по темпу роста зарплат

Алтайский край вошел в ТОП-20 регионов по темпу роста зарплат

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Новосибирск попал в список наиболее криминальных городов мира

Новосибирск попал в список наиболее криминальных городов мира

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АлтГТУ укрепил свои позиции в международном рейтинге ARES-2018

АлтГТУ укрепил свои позиции в международном рейтинге ARES-2018

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У жителей Республики Алтай одни из самых низких в России платежей за ЖКХ

У жителей Республики Алтай одни из самых низких в России платежей за ЖКХ

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