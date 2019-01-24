Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко пройдет в АлтГТУ

Новости 21.01.2019 10:50 207

С 25 по 27 января в Алтайском государственном техническом университете впервые пройдет российский этап Детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. В формате стендовых докладов юные исследователи и изобретатели из различных регионов России будут представлять и публично защищать свои проекты в сфере естественных наук.

Конкурс проводится в несколько этапов. В конце 2018 года на площадках образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко состоялись отборочные туры ДНК. В них приняли участие сотни школьников 5-11 классов, углубленно изучающих цикл естественнонаучных дисциплин. Финал в Барнауле объединит около 50-ти лучших исследовательских и инженерных проектов воспитанников образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, которые работают на территории Алтайского и Ставропольского краев, Кемеровской и Тульской областей.

Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко учрежден в 2018 году. Он проводится в целях выявления и развития талантливых детей в сфере естественнонаучной исследовательской, проектной и конструкторской деятельности. В число основных задач ДНК входит мониторинг и оценка уровня теоретической и практической подготовленности учащихся в области решения инновационных задач в области техники, стимулирование творческой деятельности молодых людей, интересующихся тематикой инженерно-технического творчества, популяризация изобретательской деятельности и методических инструментов ее поддержки среди молодежи, распространение практического опыта применения методических инструментов при работе с проблемными ситуациями, содействие созданию инновационной среды, объединяющей постановщиков и решателей задач, создание инновационной площадки для общения и обсуждения новых идей и решений, подготовка молодежи к профессиональной деятельности в области создания новой конкурентоспособной продукции.

Партнерами научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко выступают Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, компании Еврохим, СУЭК и СГК.

Открытие конкурса состоится 26 января в 10:00 в актовом зале АлтГТУ (пр. Ленина, 46).

Презентация проектов начнется с 10:30 в научно-технической библиотеке АлтГТУ (3 этаж главного корпуса).