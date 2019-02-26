Талия более 90 см станет запрещенной в России?

Новости 19.02.2019 19:50 365

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в интервью корреспонденту «РИА-Новости» рассказала о том, как ведомство намерено бороться с ожирением граждан. В частности, она сообщила о возможности применения опыта Японии, где считается незаконным иметь талию более 90 см. Ранее «Политсибру» сообщал о том, что Алтайский край в рейтинге регионов по ожирению населения занял первое место.

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По словам Анны Поповой, первостепенная задача ведомства в нацпроекте «Демография» - работа над качеством питания.

«Во-первых, нами будут решены задачи в части организованного питания детей. Дети наиболее уязвимы перед проблемой неправильного питания. Растет детское ожирение: более 300 тысяч детей имеют этот диагноз (это один из 90 детей), а избыточная масса тела встречается почти у каждого пятого ребенка дошкольного и школьного возраста. Необходимо на законодательном уровне защитить детей с самого раннего возраста и помочь уже в детстве сформировать правильное пищевое поведение», - отметила глава Роспотребнадзора.

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По словам Поповой, формирование правильного пищевого поведения будет осуществляться и с помощью просветительских программ.

«Система мониторинга за состоянием питания послужит разработке адресных просветительских и образовательных программ. Уже в 2019 году с участием упомянутых научно-методических центров и Центра санитарно-гигиенического образования населения Роспотребнадзора начнется разработка образовательных программ, их внедрение в субъектах. К концу реализации проекта 30 миллионов человек в 80 субъектах России будут охвачены обучением по вопросам здорового и полноценного питания через адресные образовательные программы», - добавила Анна Попова.

Также она рассказала, что в контексте питания ведомство изучает опыт стран, которые видят связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни.

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«Например, в Японии в рамках программы «Спасение нации» действует подпрограмма оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов. Принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год. Правительство заявляет, что правовая максимальная окружность талии для мужчин составляет 35,4 дюйма (около 90 сантиметров), в то время как для женщин это 31,5 дюйм (около 80 сантиметров). В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (около 102 сантиметров). Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим норму, правительство вводит ограничения, согласно которым он обязан посещать регулярные сеансы консультирования. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов», - пояснила Попова.

В течение года ведомство продолжит изучение примеров других стран, которые добились серьезных результатов борьбе с ожирением. В настоящее время, как уточнила Анна Попова, показатели ситуация с качеством продуктов «требует дополнительного регулирования и создания системы: как системы обеспечения качества, так и системы его контроля».