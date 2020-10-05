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«Белую» зарплату получают только 65% сотрудников в Алтайском крае

Новости
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Только 65% жителей Алтайского получают «белую» заработную плату, передаёт служба исследований hh.ru.

Два года назад полностью официальную зарплату получало менее половины опрошенных (48%). «Серую» зарплату (частично – официально, частично – нет) получают 19%, «черную» (полностью неофициально, «в конверте») – только 11%. Это совпадает со среднероссийскими показателями. В целом по РФ «белую» зарплату получают 66%, «серую» - 21%, «черную» - 9%.

Среди трудоустроенных респондентов полностью официальную заработную плату чаще получают представители сферы «Добыча сырья», частично официальный заработок чаще встречается в профессионально сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», а полностью неофициальный – в сфере «Искусство, масс-медиа».

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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