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«Хорошая, но маленькая»: зарплата в Барнауле оказалась самой низкой по Сибири

Новости
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Барнаул занял 75 место в рейтинге 100 городов России по уровню зарплат, опубликованном РИА Новости по итогам первой половины 2020 года. Среди вошедших в выборку городов Сибири он оказался и вовсе на последнем месте.

Рейтинг городов Сибирского федерального округа выстроился следующим образом:

  1. Иркутск (15 место по РФ) – 50 тысяч рублей;
  2. Красноярск (18 место по РФ) – 49,4 тысячи рублей;
  3. Кемерово (20 место по РФ) – 43,4 тысячи рублей;
  4. Томск (22 место по РФ) – 46,8 тысячи рублей;
  5. Кызыл (25 место по РФ) – 44,3 тысячи рублей;
  6. Новокузнецк (29 место по РФ) – 42,1 тысячи рублей;
  7. Абакан (30 место по РФ) – 43,2 тысячи рублей;
  8. Новосибирск (38 место по РФ) – 44,1 тысячи рублей;
  9. Омск (41 место по РФ) – 38,3 тысячи рублей;
  10. Горно-Алтайск (69 место по РФ) – 38,4 тысячи рублей;
  11. Барнаул (75 место по РФ) – 34 тысячи рублей.

Нетрудно заметить, что рейтинг составлен не по абсолютным цифрам среднемесячной зарплаты. Поскольку стоимость стандартного потребительского набора в разных регионах и городах варьируется, то за основу были взяты данные, показывающие, сколько таких наборов можно купить на одну зарплату.

Так, иркутяне, красноярцы и жители Кемерово могут на свою зарплату приобрести, в среднем, 2,5 набора и более. От 2 до 2,5 наборов могут себе позволить жители всех остальных вышеуказанных городов, за исключением столиц «Двух Алтаев». В Горно-Алтайске и Барнауле зарплаты хватит лишь на 1,91 и 1,85 набора соответственно.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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