«Хорошая, но маленькая»: зарплата в Барнауле оказалась самой низкой по Сибири

Барнаул занял 75 место в рейтинге 100 городов России по уровню зарплат, опубликованном РИА Новости по итогам первой половины 2020 года. Среди вошедших в выборку городов Сибири он оказался и вовсе на последнем месте.
Рейтинг городов Сибирского федерального округа выстроился следующим образом:
Нетрудно заметить, что рейтинг составлен не по абсолютным цифрам среднемесячной зарплаты. Поскольку стоимость стандартного потребительского набора в разных регионах и городах варьируется, то за основу были взяты данные, показывающие, сколько таких наборов можно купить на одну зарплату.
Так, иркутяне, красноярцы и жители Кемерово могут на свою зарплату приобрести, в среднем, 2,5 набора и более. От 2 до 2,5 наборов могут себе позволить жители всех остальных вышеуказанных городов, за исключением столиц «Двух Алтаев». В Горно-Алтайске и Барнауле зарплаты хватит лишь на 1,91 и 1,85 набора соответственно.
Здесь возбуждено наибольшее количество уголовных дел по соответствующим статьям