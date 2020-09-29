«Хорошая, но маленькая»: зарплата в Барнауле оказалась самой низкой по Сибири

Новости 05.10.2020 10:15 667

Барнаул занял 75 место в рейтинге 100 городов России по уровню зарплат, опубликованном РИА Новости по итогам первой половины 2020 года. Среди вошедших в выборку городов Сибири он оказался и вовсе на последнем месте.

Рейтинг городов Сибирского федерального округа выстроился следующим образом:

Иркутск (15 место по РФ) – 50 тысяч рублей; Красноярск (18 место по РФ) – 49,4 тысячи рублей; Кемерово (20 место по РФ) – 43,4 тысячи рублей; Томск (22 место по РФ) – 46,8 тысячи рублей; Кызыл (25 место по РФ) – 44,3 тысячи рублей; Новокузнецк (29 место по РФ) – 42,1 тысячи рублей; Абакан (30 место по РФ) – 43,2 тысячи рублей; Новосибирск (38 место по РФ) – 44,1 тысячи рублей; Омск (41 место по РФ) – 38,3 тысячи рублей; Горно-Алтайск (69 место по РФ) – 38,4 тысячи рублей; Барнаул (75 место по РФ) – 34 тысячи рублей.

Нетрудно заметить, что рейтинг составлен не по абсолютным цифрам среднемесячной зарплаты. Поскольку стоимость стандартного потребительского набора в разных регионах и городах варьируется, то за основу были взяты данные, показывающие, сколько таких наборов можно купить на одну зарплату.

Так, иркутяне, красноярцы и жители Кемерово могут на свою зарплату приобрести, в среднем, 2,5 набора и более. От 2 до 2,5 наборов могут себе позволить жители всех остальных вышеуказанных городов, за исключением столиц «Двух Алтаев». В Горно-Алтайске и Барнауле зарплаты хватит лишь на 1,91 и 1,85 набора соответственно.