Начальник алтайского управления по печати Нечепуренко покидает пост. И вскоре возглавит ЦУР

Новости 11.11.2020 10:25 658

Евгений Нечепуренко написал заявление по собственному желанию об уходе с поста начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Об этом «Политсибру» сообщили в управлении.

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Исполнение обязанностей возложено на одного из двух его заместителей - Вячеслава Киричука. По нашим данным, именно его рассматривают в качестве нового руководителя информационного блока.

Также по нашим данным, Нечепуренко возглавит создаваемый в крае Центр управления регионом (ЦУР). К работе он приступит уже в конце этой или начале следующей недели. Ведомство будет курировать взаимодействие органов власти и подведомственных организаций с жителями. Проектный офис возьмет на себя мониторинг и обработку обращений граждан.

Евгений Нечепуренко был главой управления дважды: с ноября 2018 года по настоящее время при губернаторе Викторе Томенко и с 2006 по 2014 годы при губернаторе Александра Карлине.