Евгений Нечепуренко написал заявление по собственному желанию об уходе с поста начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Об этом «Политсибру» сообщили в управлении.
Исполнение обязанностей возложено на одного из двух его заместителей - Вячеслава Киричука. По нашим данным, именно его рассматривают в качестве нового руководителя информационного блока.
Также по нашим данным, Нечепуренко возглавит создаваемый в крае Центр управления регионом (ЦУР). К работе он приступит уже в конце этой или начале следующей недели. Ведомство будет курировать взаимодействие органов власти и подведомственных организаций с жителями. Проектный офис возьмет на себя мониторинг и обработку обращений граждан.
Евгений Нечепуренко был главой управления дважды: с ноября 2018 года по настоящее время при губернаторе Викторе Томенко и с 2006 по 2014 годы при губернаторе Александра Карлине.
Вот вопрос. А не хватит сочинять новые чиновничьи структуры и раздувать эту армию пожирателей бюджета. А название? Ну назовите фио кто его сочинил. Вот по названию- должность губера лишняя получается?