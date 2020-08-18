Губернатор велел создать в Алтайском крае центр управления регионом

Новости 15.10.2020 18:15 805

Центр управления регионом (ЦУР) будет создан в Алтайском крае. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.

Ответственным за организацию работы центра назначен начальник краевого Управления печати и массовых коммуникаций. В настоящий момент эту должность занимает Евгений Нечепуренко. По данным источников «Политсибру», ожидается, что чиновник может окончательно покинуть Управление печати и остаться во главе ЦУР.

ЦУР – это проектный офис, в состав которого войдут представители органов исполнительной власти Алтайского края и подведомственных организаций. Задача центра – мониторить и обрабатывать обращения граждан. При этом, взаимодействие должно вестись не только через специальные формы, но также посредством соцсетей и мессенджеров. Предполагается, что ЦУР станет более оперативным каналом реагирования на жалобы граждан – срок рассмотрения обращений должен сократиться.

Помимо прочего, ЦУР также будут составлять рейтинги органов исполнительной власти по количеству, качеству, скорости и полноте реагирования по всем видам обратной связи.

В настоящий момент в Сибирском федеральном округе функционирует лишь один ЦУР – в Красноярском крае. До 1 декабря должен заработать ЦУР в Томской области, после 1 декабря создание центра управления начнётся в Республике Алтай. В сентябре появились постановления, согласно которым начнётся создание ЦУРов в Республике Хакасия и Омской области. Из остальных регионов СФО (Кузбасс, Тыва, Иркутская и Новосибирская области) сообщений о создании ЦУРов не поступало.

А насколько оперативно реагируют на обращения губернаторы?

В связи с темой создания в Алтайском крае ЦУРа, стоит привести одно любопытное исследование "Центра политической конъюнктуры". Специалисты центра сформулировали вопрос и разослали его по открытым каналам для связи с главами регионов.

Двое из глав регионов СФО не ответили на запросы (по данным на 13 октября). Это: губернатор Омской области Александр Бурков, проходящий лечение от коронавируса, и Глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Виктор Томенко по скорости ответа оказался на 39 месте. Он отвечал на вопрос 26 дней. Для Сибири - это один из худших результатов, дольше отвечал только губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв (28 дней).

Остальные их коллеги из Сибири среагировали более оперативно. Так, Игорю Кобзеву (Иркутская область) хватило для ответа 23-х дней, Сергею Жвачкину (Томская область) - 19 дней, Александру Уссу (Красноярский край) - 17, Шолбану Кара-оолу (Тыва) и Андрею Травникову (Новосибирская область) - 11. Самый оперативный ответ был получен от главы Хакасии Валентина Коновалова спустя всего пять дней после обращения.

Одной из основных проблем исследователи назвали формализм ответов. Они содержат большое количество ссылок на нормативно-правовые акты, которые увеличивают объем документа, но зачастую не раскрывают суть темы.