Губернатор велел создать в Алтайском крае центр управления регионом

Центр управления регионом (ЦУР) будет создан в Алтайском крае. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.
Ответственным за организацию работы центра назначен начальник краевого Управления печати и массовых коммуникаций. В настоящий момент эту должность занимает Евгений Нечепуренко. По данным источников «Политсибру», ожидается, что чиновник может окончательно покинуть Управление печати и остаться во главе ЦУР.
ЦУР – это проектный офис, в состав которого войдут представители органов исполнительной власти Алтайского края и подведомственных организаций. Задача центра – мониторить и обрабатывать обращения граждан. При этом, взаимодействие должно вестись не только через специальные формы, но также посредством соцсетей и мессенджеров. Предполагается, что ЦУР станет более оперативным каналом реагирования на жалобы граждан – срок рассмотрения обращений должен сократиться.
В настоящий момент в Сибирском федеральном округе функционирует лишь один ЦУР – в Красноярском крае. До 1 декабря должен заработать ЦУР в Томской области, после 1 декабря создание центра управления начнётся в Республике Алтай. В сентябре появились постановления, согласно которым начнётся создание ЦУРов в Республике Хакасия и Омской области. Из остальных регионов СФО (Кузбасс, Тыва, Иркутская и Новосибирская области) сообщений о создании ЦУРов не поступало.
В связи с темой создания в Алтайском крае ЦУРа, стоит привести одно любопытное исследование "Центра политической конъюнктуры". Специалисты центра сформулировали вопрос и разослали его по открытым каналам для связи с главами регионов.
Двое из глав регионов СФО не ответили на запросы (по данным на 13 октября). Это: губернатор Омской области Александр Бурков, проходящий лечение от коронавируса, и Глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Виктор Томенко по скорости ответа оказался на 39 месте. Он отвечал на вопрос 26 дней. Для Сибири - это один из худших результатов, дольше отвечал только губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв (28 дней).
Остальные их коллеги из Сибири среагировали более оперативно. Так, Игорю Кобзеву (Иркутская область) хватило для ответа 23-х дней, Сергею Жвачкину (Томская область) - 19 дней, Александру Уссу (Красноярский край) - 17, Шолбану Кара-оолу (Тыва) и Андрею Травникову (Новосибирская область) - 11. Самый оперативный ответ был получен от главы Хакасии Валентина Коновалова спустя всего пять дней после обращения.
Минцифры Алтайского края закупает серверы и серверные кластеры для единой программно-аппаратной площадки, на которой разместятся сервисы госуправления и информационные системы алтайских властей
Это по сути проект ОНФ -"Ямки на дорогах" и "Мусорные площадки"
"А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь".
Странное решение.