Цифровизация правительства Алтайского края может обойтись почти в 70 млн рублей

Новости 18.08.2020 17:05 1800

Минцифры Алтайского края закупает серверы и серверные кластеры для единой программно-аппаратной площадки, на которой разместятся сервисы госуправления и информационные системы алтайских властей. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок 18 августа, его начальная стоимость составляет 69,5 млн рублей.

Согласно техзаданию, министерству требуется два типа серверов с мощными процессорами, каждый из которых должен иметь не менее 24 физических ядер и разгоняться до 3,9 Ггц. Отмечается, что ограничение на допуск иностранных комплектующих в ходе данной закупки соблюсти невозможно.

Всего Минцифры намерено закупить два коммутатора по 1,4 млн рублей каждый, 14 систем обработки данных, стоимостью примерно по 3 млн рублей каждая, и две вычислительных машины, стоимостью 6,7 млн и 16,5 млн рублей.

Заявки будут приниматься до 28 августа. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 60 дней со дня заключения контракта.