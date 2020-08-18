О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Цифровизация правительства Алтайского края может обойтись почти в 70 млн рублей

Новости
1800
0

Минцифры Алтайского края закупает серверы и серверные кластеры для единой программно-аппаратной площадки, на которой разместятся сервисы госуправления и информационные системы алтайских властей. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок 18 августа, его начальная стоимость составляет 69,5 млн рублей.

Согласно техзаданию, министерству требуется два типа серверов с мощными процессорами, каждый из которых должен иметь не менее 24 физических ядер и разгоняться до 3,9 Ггц. Отмечается, что ограничение на допуск иностранных комплектующих в ходе данной закупки соблюсти невозможно.

Всего Минцифры намерено закупить два коммутатора по 1,4 млн рублей каждый, 14 систем обработки данных, стоимостью примерно по 3 млн рублей каждая, и две вычислительных машины, стоимостью 6,7 млн и 16,5 млн рублей.

Заявки будут приниматься до 28 августа. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 60 дней со дня заключения контракта.
«Жители настроены позитивно». Глава Минсвязи рассказал о цифровизации Алтайского края

«Жители настроены позитивно». Глава Минсвязи рассказал о цифровизации Алтайского края

Новости

Интервью с министром цифрового развития и связи Алтайского края

25

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
﻿ ﻿
Комментарии (0)

1000